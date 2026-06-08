Quedan cuatro días para el Mundial: Así seguirá funcionando el fútbol chileno durante la Copa

Tan solo cuatro días quedan para el inicio de una nueva cita mundialista. Este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que por primera vez tendrá a 48 selecciones en competencia.

Jugadores de todas partes del mundo ya viajaron a dichos países para preparar sus concentraciones, mientras que algunos ya están jugando partidos amistosos.

En Chile, sin embargo, la situación es distinta. Es conocido que La Roja no alcanzó a clasificar y se quedó fuera de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Por ello, el fútbol nacional continuará disputándose sin pausa.

De acuerdo al calendario de la ANFP, el Campeonato Nacional de Primera tendrá 8 duelos en su fecha 15:

Audax Italiano vs Deportes La Serena: 12 de junio

Coquimbo Unido vs O’Higgins: 13 de junio

Everton vs Palestino: 13 de junio

Colo Colo vs Cobresal: 13 de junio

Ñublense vs Huachipato: 13 de junio

Deportes Concepción vs Deportes Limache: 14 de junio

Unión La Calera vs Universidad de Chile: 14 de junio

Universidad Católica vs Universidad de Concepción: 14 de junio

Así, la segunda rueda del torneo se retomará en la fecha 16, el próximo 26 de julio.

En el caso de la Copa de la Liga, ayer domingo se definieron los semifinalistas.

Los cruces quedaron definidos así: Coquimbo Unido vs Unión La Calera y O’Higgins vs Ñublense.

Las semis se jugarán en formato de ida y vuelta el 6 y 15 de julio.

Y la Copa Chile retomará la fecha 3 el viernes 19 de junio.

Ese día se jugarán dos encuentros: Audax Italiano vs Club Deportes Santa Cruz y San Marcos de Arica vs Deportes Limache.

Los duelos están programados de la siguiente manera:

Magallanes vs Palestino: 20 de junio

Coquimbo Unido vs Deportes Iquique: 20 de junio

Deportes Copiapó vs Universidad Católica: 20 de junio

Cobreloa vs Cobresal: 20 de junio

Deportes Recoleta vs Colo Colo: 20 de junio

Rangers de Talca vs Universidad de Concepción: 20 de junio

Everton vs San Luis: 20 de junio

Huachipato vs Deportes Puerto Montt: 21 de junio

Deportes Antofagasta vs Deportes La Serena: 21 de junio

Deportes Temuco vs Deportes Concepción: 21 de junio

Unión La Calera vs Unión San Felipe: 21 de junio

Curicó Unido vs Ñublense: 21 de junio

Universidad de Chile vs Santiago Wanderers: 21 de junio

O’Higgins vs Unión Española: 21 de junio

La fecha 4 también tendrá partidos para el 26, 27, 28 y 29 de junio. Lo mismo con la fecha 5, que será entre el 4 y 6 de julio.