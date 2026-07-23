Tras postergación de votación de la megarreforma: Senador Van Rysselberghe (UDI) habla de “descoordinación” con su bancada

Durante la noche de este miércoles, el Senado postergó la votación del informe de la comisión mixta del proyecto de Reconstrucción Nacional.

La situación se debió a la falta de quórum, ya que el Gobierno no alcanzaba a tener los votos necesarios para aprobar la iniciativa.

Uno de los votos faltantes fue el del senador de la UDI Enrique Van Rysselberghe, quien en una declaración pública afirmó que su ausencia fue por una “situación personal” que adelantó su regreso al Biobío y que había ingresado una solicitud de pareo.

“Se me presentó una situación personal que adelantó mi regreso a la Región del Biobío, por lo cual el día martes ingresé un pareo formal con la senadora Ciccardini para toda la sesión de este miércoles”, dijo.

El parlamentario añadió que “ante la citación a último minuto para una sesión especial a última hora del día de hoy, se generó una descoordinación con mi bancada que no volverá a reiterarse en la votación definitiva de este proyecto, la que finalmente se realizará en los próximos días”.

Y aclaró que su voto “no era el único que faltaba en la sesión de hoy para alcanzar el quórum mínimo de aprobación del informe de la Comisión Mixta”.