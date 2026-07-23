Cecilia Pérez descarta instrucciones de Victoriano Cerda en Azul Azul: “Jamás me ha dicho cómo llevar adelante el club”

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, descartó haber recibido instrucciones de Victoriano Cerda en su rol dentro de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

En entrevista con CNN Chile Radio, la exministra fue consultada por los antecedentes que han vinculado a Cerda con la propiedad de Azul Azul, en medio de las dudas que se han instalado en torno al control de la sociedad anónima.

Pérez evitó profundizar institucionalmente en el tema, pero sí respondió desde su experiencia en el club.

“No quiero institucionalmente seguir refiriéndome a este tema, pero sí me parece curioso, y lo voy a decir más bien desde mi formación profesional de abogado, que ya se han dicho tantas cosas”, señaló.

“Jamás me ha dado instrucciones”

Consultada directamente sobre si podía asegurar que Victoriano Cerda no ejerce influencia en la conducción de Azul Azul, Pérez respondió que, al menos desde su experiencia, nunca ha recibido instrucciones de él.

“Desde mi rol, desde mi experiencia, que llevo casi cuatro años en el club, lo puedo asegurar”, afirmó.

Luego agregó: “Jamás, jamás, ni Victoriano Cerda ni nadie me ha dado instrucciones de cómo llevar adelante el club, ni cuando era vicepresidenta, ni ahora que soy presidenta”.

Ante la pregunta de si había recibido siquiera llamados telefónicos, Pérez también lo descartó.

“Ni siquiera llamados telefónicos”, sostuvo.

La formalización de Michael Clark

La presidenta de Azul Azul también fue consultada por la próxima formalización de Michael Clark, expresidente de la concesionaria, por delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa.

Al respecto, Pérez remarcó que una formalización no equivale a una condena.

“La formalización es un derecho del imputado de ser investigado a plazos ciertos”, afirmó.

Además, sostuvo que mantiene su confianza personal en Clark, a quien definió como su amigo.

“En lo humano, yo sigo confiando en Michael Clark”, dijo.

Consultada sobre si esa cercanía podría poner en entredicho su presidencia en Azul Azul, Pérez respondió que no está dispuesta a desconocer vínculos personales en momentos difíciles.

“Yo tendría que nacer de nuevo para, estando en un rol, desconocer a familia o desconocer amigos”, señaló.

“En la vida uno no solamente puede estar en las buenas o cuando te conviene y cuando hay dificultades tú desconocer a las personas. Yo no soy así”, agregó.