Sistema frontal: SiSS monitorea recuperación del servicio de agua potable en Coquimbo y Atacama

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) informó que se encuentra monitoreando en terreno la emergencia que afecta a los habitantes de las regiones de Atacama y Coquimbo, por los cortes de agua potable a raíz del sistema frontal.

Asimismo, se están fiscalizando las medidas implementadas por las empresas sanitarias para recuperar la producción y distribución del agua, verificando el funcionamiento del suministro alternativo.

“Si bien durante las últimas horas se han registrado avances en algunos sistemas, la contingencia continúa siendo compleja y exige mantener un monitoreo permanente de la infraestructura sanitaria y de las medidas de apoyo a la población”, indicó la SiSS.

En la Región de Coquimbo, durante la noche se logró estabilizar el sistema de producción y “habilitar la totalidad de las fuentes de abastecimiento afectadas por la crecida del río producto del desagüe del Embalse Recoleta. Gracias a ello, durante la mañana el 100% de los 33.252 clientes comenzará a recibir agua en sus hogares”.

De todos modos, la institución señaló que el suministro corresponde a agua para uso sanitario y recomendó no destinarlo para el consumo humano. “Si las condiciones operacionales continúan evolucionando favorablemente durante la jornada, la empresa sanitaria evaluará junto a la Seremi de Salud el eventual levantamiento de esta restricción. Paralelamente, se mantienen habilitados 50 puntos de suministro alternativo de agua potable”.

Mientras que en la Región de Atacama la situación afecta las comunas de Freirina y Huasco, “donde la SiSS mantiene un amplio despliegue de fiscalización para verificar el funcionamiento del suministro alternativo y el cumplimiento de las medidas de contingencia implementadas por la empresa sanitaria”.

En detalle, en Freirina se mantiene la interrupción del servicio para 1.495 familias y hay 20 puntos de suministro alternativo de agua potable.

En Huasco hay 3.584 personas sin agua potable, quienes tienen 14 puntos de abastecimiento alternativo.

La SiSS explicó que “la diferencia respecto de Freirina responde a las condiciones de acceso existentes en la comuna y a las características operacionales del despliegue. Durante las últimas horas se logró habilitar una ruta alternativa que permitió el tránsito de camiones aljibe para reforzar el rellenado de estanques y asegurar el abastecimiento de agua potable hacia ambas comunas, avance que ha sido monitoreado permanentemente por los equipos fiscalizadores desplegados en terreno”.

Con todo, la entidad remarcó que continuará con el despliegue en terreno y fiscalizando permanentemente la “operación de las plantas de producción, los sistemas de distribución, la infraestructura crítica y el funcionamiento de las medidas de contingencia implementadas por las empresas sanitarias”.