Congreso despachó proyecto que estabiliza las tarifas eléctricas y extiende el subsidio eléctrico hasta 2027

El Senado despachó el proyecto “Ordenemos la cuenta”, y tras el respaldo de las enmiendas por parte de la Cámara Baja, la iniciativa quedó en condiciones de convertirse en ley de la República.
La propuesta, que se tramitó por alrededor de un mes, busca “mitigar el impacto de las alzas eléctricas, regularizar y financiar la deuda tarifaria acumulada, otorgar estabilidad y certeza regulatoria al sistema eléctrico; además de mejorar la calidad, continuidad y resiliencia del suministro eléctrico y fortalecer la transparencia y el control del sistema eléctrico”.
Además, regula la deuda de más de 800 millones de dólares que tienen los clientes con las distribuidoras, debido a los retrasos en los procesos tarifarios.
En esa línea, la ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles “está obligada a cobrar en 48 cuotas y con intereses. Por eso, la pregunta es si la deuda se paga de la forma más cara y desigual, o de una forma ordenada, proporcional y con protección social”.
“Los clientes reembolsarán en cuotas pequeñas, con cargos de $5 por KWH, que parte recién en el 2028 y se extiende hasta el 2035. Hoy, todas las boletas cargan $22 por KWH por la deuda con las generadoras, y ese cargo baja a $9 en 2028 y ese año le sumaremos $5 pesos al mes”, añadió.
Por otro lado, el proyecto extiende el subsidio eléctrico para el 2027.
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