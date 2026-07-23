La estafa denunciada por un estadounidense contra una venezolana que vive en Chile y es dueña de una cuenta de OnlyFans: Asegura que le transfirió 12 mil dólares

Una querella por estafa ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago interpuso el ciudadano estadounidense Christopher Adam Barnett (33 años), luego de acusar un engaño con cerca de 12 mil dólares por una joven de 19 años a quien conoció a través de la plataforma OnlyFans en junio de 2025.

Según lo informado por LUN, la víctima, residente en Estados Unidos, transfirió múltiples sumas de dinero mediante servicios internacionales a la mujer —quien afirmaba vivir en Providencia y enfrentar constantes emergencias financieras— antes de descubrir que ella convivía con otra persona y cortar todo contacto.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Oriente, organismo que instruyó a la PDI para ejecutar las diligencias correspondientes.

Según la abogada querellante Carla Fenero, de la Liga de Defensores, la policía civil mantiene gestiones en Washington para tomar la declaración de Barnett, mientras se evalúa la existencia de eventuales víctimas adicionales bajo el mismo modo de operar.

Desde su país de origen, Barnett descartó buscar la restitución del dinero y señaló que su objetivo legal es disuadir estas conductas.

“Me sentí avergonzado, aunque no culpable, por haber creído sus mentiras. Fue ella quien decidió actuar así“, afirmó el afectado al citado medio sobre la relación de cinco meses que sostuvo con la acusada.