Balance de Senapred por sistema frontal: 3.532 personas damnificadas entre las regiones de Atacama y La Araucanía

Este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo reporte sobre las afectaciones provocadas por el sistema frontal.
En ese contexto, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, informó el fallecimiento de 13 personas, la existencia de cuatro personas desaparecidas con presunta desgracia —según información de Carabineros— y un total de 3.532 personas damnificadas entre las regiones de Atacama y La Araucanía.
Además, detalló que, hasta este balance, se registran 1.553 personas albergadas, la mayoría de ellas en la Región de Coquimbo, con 644.
Por otro lado, reportó 61.557 personas aisladas, principalmente en las regiones de Coquimbo y Atacama. No obstante, enfatizó que estas cifras pueden variar conforme avance la actualización de la información.
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