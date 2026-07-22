Gobierno amplía Estado de Catástrofe a Tierra Amarilla por cortes de ruta tras fuertes lluvias

El Gobierno decidió ampliar el Estado de Catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla, ubicada en la Región de Atacama, debido a los estragos en las rutas a causa de las fuertes lluvias.

Con esto, la comuna quedará también bajo el resguardo del general Claudio Paredes, al igual que la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco.

Desde el Ejecutivo explicaron que se amplió la medida debido a los cortes de rutas “en los sectores de Río Potro y Ruta C-453”, ocasionados por la activación de quebradas en la zona.

Asimismo, señalaron que la vigencia del decreto será “desde su publicación en el Diario Oficial, hasta que termine el decreto que amplía”.

El decreto fue firmado por el presidente José Antonio Kast, junto con los ministros del Interior (Claudio Alvarado), de Defensa (Fernando Barros) y de Seguridad Pública (Martín Arrau).

Cabe recordar que la administración del Ejecutivo decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe a la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco durante el lunes 20 de julio, tras las muertes y desaparecidos que dejó el megatemporal.

Actualmente, según el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) la cifra de fallecidos aumentó a 13 personas y se contbailiza en total 2.281 damnificados.