Ministro Quiroz niega haber recibido advertencia de Sedini por el alza del precio de combustibles: “No recuerdo ninguna, en lo absoluto”

Las declaraciones de la exvocera de Gobierno, Mara Sedini, también generaron una respuesta por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aseguró que nunca recibió ninguna advertencia por los efectos en el alza de los precios de las bencinas.

En su primera entrevista tras dejar La Moneda, la exsecretaria de Estado afirmó en Sin Filtros que “no fue absolutamente auténtica en el cargo” y que se dejó “amarrar y presionar” por personas dentro de la administración del presidente José Antonio Kast.

Asimismo, Sedini reveló que advirtió al Gobierno sobre los efectos que podrían traer los cambios aplicados en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), los cuales causaron el aumento histórico en el valor de los combustibles.

Consultado por esto en el Congreso Nacional, Quiroz, en primera instancia, evitó responder; sin embargo, finalmente aseguró: “No, no recuerdo que lo haya hecho, en lo absoluto”.

“El tema del Mepco fue una decisión absolutamente técnica y, además, basada en la situación fiscal que teníamos, de deuda, y lo fuerte que fue la crisis“, explicó.

En esa línea, negó ser una de las personas a las que Sedini acusó de presionarla: “Nunca he hecho ninguna advertencia a ningún colega”.

No obstante, sostuvo que tiene “la mejor opinión de ella; fuimos excelentes colegas y amigos”.