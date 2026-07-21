Mara Sedini aborda por primera vez su salida del Gobierno de Kast: “Creo que hubo que forzar un cambio de gabinete y me sacrificaron a mí”

La exministra Mara Sedini abordó por primera vez su salida del Gobierno de José Antonio Kast.

Cabe recordar que, a solo 69 días de haber asumido el mandato, el Presidente José Antonio Kast realizó el ajuste ministerial más rápido desde el retorno de la democracia.

La decisión del jefe de Estado se produjo en medio de los diversos cuestionamientos que, en ese entonces, enfrentaban las ministras Sedini y Trinidad Steinert.

En el caso de Sedini, las críticas surgieron primero por una publicación en redes sociales institucionales con la frase “Estado en quiebra” y, posteriormente, por errores durante una vocería sobre la situación judicial de Galvarino Apablaza. No obstante, en su primera entrevista en Sin Filtros, sostuvo que ese error se originó en un escrito proveniente de Presidencia.

En cuanto a la situación de Steinert, se abrió un flanco por un oficio reservado que envió a la Policía de Investigaciones (PDI) y por sus declaraciones en Radio Agricultura. En esa oportunidad, al ser consultada por las dificultades que debía afrontar al frente del Ministerio de Seguridad, respondió: “Hay aspectos que sí han sido más complejos, que me llaman la atención. Por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto“.

Consultada en el citado medio sobre su salida como ministra vocera de Gobierno, Sedini reconoció por primera vez que no esperaba dejar el cargo.

“No me lo esperaba. Creo que hubo que forzar un cambio de gabinete y me sacrificaron a mí“, afirmó. Además, dijo que “hubo sabotaje desde el oficialismo para que yo saliera del cargo“.

Entre los factores, también mencionó que “me tocó asumir un rol que estaba en extinción, puesto que el Gobierno no quería vocerías, no era importante y no le veían un valor”. Según sostuvo, ello se refleja en que hoy el Ejecutivo no cuenta con un vocero.

“A Claudio Alvarado, a quien le tengo muchísimo respeto, es ministro del Interior. Jerárquicamente, Interior está por sobre la Segegob; él tiene otro rol. Entonces, las vocerías bajaron a las subsecretarías, pero no son vocerías oficiales”, concluyó.