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Video: Rescatan a burro que quedó atrapado bajo la nieve en La Parva

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¡Impactante rescate! Salvan a un burro que quedó atrapado en la nieve

Un llamativo operativo de emergencia en la Ruta G-21 permitió el rescate de un burro que estaba atrapado en la nieve, a la altura del sector Villa Militar, en el camino hacia La Parva.

El hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo en medio de la nevazón que ocurre en la alta cordillera, donde hay acumulación que supera los 1.5 metros de altura.

El equipo de Seguridad Municipal de Lo Barnechea y funcionarios de Carabineros se dirigieron al lugar y rescataron al animal mediante el uso de eslingas.

“El animal está bien cuidado, está protegido y goza de buen estado de salud. La idea es que nos cuidemos todos, los seres humanos y, por supuesto, nuestros animales también”, aseguró el alcalde Felipe Alessandri.

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