Video: Rescatan a burro que quedó atrapado bajo la nieve en La Parva

Un llamativo operativo de emergencia en la Ruta G-21 permitió el rescate de un burro que estaba atrapado en la nieve, a la altura del sector Villa Militar, en el camino hacia La Parva.

El hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo en medio de la nevazón que ocurre en la alta cordillera, donde hay acumulación que supera los 1.5 metros de altura.