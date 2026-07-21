“No les van a faltar sus medicamentos”: Ministra Chomali asegura prioridad para pacientes críticos en el norte tras sistema frontal

La ministra de Salud, May Chomali, realizó este martes un catastro de los hospitales de la zona norte afectados por el sistema frontal.

Chomali señaló en un punto de prensa que, en general, la red asistencial de la zona está operativa, pero que hay situaciones puntuales en los hospitales de Huasco y Vallenar por filtraciones y algunos dispositivos que están sin luz.

“Quiero asegurarle a la población, sobre todo a los pacientes que tienen alto riesgo, que estamos preocupados por ellos, uno a uno. Entendemos que va a haber urgencias; los servicios de urgencia están funcionando, no en las condiciones que quisiéramos, pero estamos funcionando“, manifestó.

Aseguró que, “por ahora, lo importante son los pacientes que pueden estar en una emergencia, como los electrodependientes y los pacientes de diálisis. No les van a faltar sus medicamentos, está todo previsto para que lleguen los medicamentos crónicos; no les va a faltar su diálisis en el momento en que lo necesiten”.

En esa línea, afirmó que tienen identificados a los pacientes electrodependientes o que están en diálisis de la zona: “Sabemos perfectamente quiénes son y dónde están, y no les va a faltar el suministro de energía con los generadores si es que no llega la luz”.

“Están absolutamente todos catastrados (los pacientes), nos hemos comunicado con ellos. (…) Están usando una normativa específica para ver si podemos aguantar un par de días más sin la diálisis. De no ser así, los vamos a evacuar y los vamos a traer a la zona donde sí podamos entregar la diálisis”, añadió.