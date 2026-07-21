Balance de Senapred tras sistema frontal: 13 fallecidos, 7 desaparecidos y más de 63 mil aislados

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregó este martes un nuevo balance por el paso del sistema frontal que afectó a 11 regiones del país.

De acuerdo con los antecedentes, confirmó que el número de fallecidos aumentó a 13 personas durante la jornada.

Asimismo, señaló que actualmente hay siete desaparecidos, dado que se sumaron las tres personas extraviadas en la comuna de San José del Maipo.

En total, hay 2.281 damnificados, quienes están concentrados en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío. Asimismo, hay 1.412 albergados, que se encuentran mayormente en la Región de Coquimbo.

También informó que la cifra de personas aisladas bajó de cerca de 100 mil a 63.005 producto de las fuertes precipitaciones.

Respecto a la infraestructura dañada, indicó que hay 81 viviendas destruidas por completo, 2.761 con daño mayor y 19.257 con daño menor. Al igual que hay cerca de 1.700 pendientes de evaluación de daños.

En tanto, se reporta que las regiones más afectadas por cortes de luz son las de Coquimbo y Valparaíso, según la última información entregada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

En relación con los cortes del servicio de agua en el norte, en la Región de Coquimbo hay 176.811 clientes afectados, mientras que en la Región de Atacama se reportan 5.079 sin suministro.