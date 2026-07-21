Paulina Vodanovic (PS) por proyecto del Gobierno que busca flexibilizar la aplicación de las 40 horas: “Hay una visión desde el empresariado de la disminución de los derechos laborales”

La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó en CNN Prime la aprobación, por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, de casi la totalidad de las modificaciones realizadas por el Senado a la megarreforma.

Sin embargo, la iniciativa deberá ser resuelta ahora en una comisión mixta, luego de que se rechazara la norma que establece las compensaciones que recibirán los municipios por la exención del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años.

Respecto del rol de la oposición durante la tramitación del proyecto, Vodanovic señaló que, pese a las propuestas que presentaron, era complejo “compatibilizar ideas cuando hay proyectos de país tan diferentes”.

“Aquí nunca hubo posibilidades de negociar”, subrayó. En esa línea, explicó que, desde el primer momento, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fijó sus líneas rojas, entre ellas la rebaja del impuesto corporativo y otras materias.

#CNNPrime | Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS, por megarreforma: “Todo el problema que hay con el anatocismo es producto que no se discutió esa norma”@matiburgos

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Por otro lado, respecto de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, que cuenta con suma urgencia y busca reformular la aplicación de la jornada laboral de 40 horas semanales, Vodanovic sostuvo que, en primer lugar, la comisión convocada por el Gobierno está integrada principalmente por personas de derecha.

“No existen personas vinculadas al mundo de los trabajadores ni de la centroizquierda”, afirmó.

“Hay una visión desde el empresariado de la disminución de los derechos laborales. La flexibilidad laboral no es otra cosa que poner al trabajador en una situación de equivalencia que no existe. Individualmente, es imposible que un trabajador pueda negociar con el empleador porque no existe una relación de equivalencia ni una simetría real. Por eso existe el derecho laboral. El derecho laboral nace como una forma de proteger al trabajador, y por eso son irrenunciables los derechos laborales, la jornada, el sueldo mínimo, las vacaciones y el feriado”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a “ampliar la defensa de los derechos de los trabajadores”.