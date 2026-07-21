Anuncian suspensión de clases por sistema frontal: Revisa las regiones y comunas afectadas

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció la suspensión de clases en los colegios ubicados en las comunas que han sido más afectadas por el paso del temporal.

En la actualización del balance por el sistema frontal, la autoridad informó sobre la medida tomada por el Gobierno ante la emergencia, tras llevar a cabo la Mesa Técnica con ministerios y servicios a cargo de la contingencia.

Asimismo, señaló que “de acuerdo con los antecedentes climáticos que se avecinan y los pronósticos que hemos recibido, comenzamos paso a paso a transitar hacia la etapa de rehabilitación, lo que significa que las precipitaciones van a comenzar a disminuir”.

¿Qué zonas no tendrán clases?

Alvarado señaló que la suspensión de clases para el miércoles 22 de julio está estipulada para los establecimientos de las siguientes zonas:

Región de Coquimbo.

Región de Valparaíso continental (no se considera Rapa Nui ni Juan Fernández).

Provincia de Huasco (Región de Atacama): que incluye las comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.

Tierra Amarilla (Región de Atacama).

Melipilla, Tiltil y San José del Maipo (Región Metropolitana).

Cabe recordar que la medida rige para todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.