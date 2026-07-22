“Si mi respuesta es fome, lo lamento”: Alvarado evitó comentar los dichos de Sedini y afirmó que la prioridad del Gobierno es enfrentar la emergencia por el sistema frontal

Durante la noche de este martes, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó las declaraciones de la exministra Mara Sedini sobre las diversas presiones internas que, según afirmó, enfrentó durante el tiempo que integró el Gobierno de José Antonio Kast.

Consultado por la prensa sobre si existía incomodidad al interior del Ejecutivo por la entrevista concedida por Sedini —en la que acusó que una de las tres personas más poderosas del Gobierno le dijo que este era el “gobierno de los fomes” y que cambiara su estilo para ejercer su rol como vocera—, Alvarado respondió que, en primer lugar, se encontraba junto al Senapred tras concluir una mesa técnica por la emergencia que afecta al país.

“No he tenido el tiempo suficiente para ver esa entrevista, por lo tanto, no puedo emitir un juicio sobre la misma sin conocerla. Si mi respuesta en ese sentido es fome, lo siento, pero es la realidad“, afirmó.

Al ser consultado nuevamente sobre si los dichos de Sedini habían generado incomodidad en el Ejecutivo, enfatizó que “yo soy muy respetuoso de las opiniones de todas las personas. Y, en ese sentido, si ella emite un comentario de esa naturaleza, será la propia Mara Sedini quien tendrá que justificarlo o explicarlo. Pero yo creo que no vale la pena comentarlo. Que estemos preocupados por eso, en ningún caso; estamos preocupados por la emergencia”.

¿Qué dijo Mara Sedini?

En el programa Sin Filtros, Sedini realizó por primera vez una autocrítica sobre su paso por el gabinete: “No fui absolutamente auténtica en el cargo, me dejé amarrar y presionar por personas dentro del Gobierno“. Asimismo, subrayó: “Me vi tremendamente limitada a un estilo que no era el mío”.

“Voy a dar un ejemplo muy concreto que refleja esta situación. Hubo un momento en que una de las tres personas más poderosas dentro del Gobierno se me acercó y me dice: ‘Eso es lo que no te puede pasar, eso no puede ser’. ‘¿Cómo?’, le digo yo. Y me dice: ‘Este es el gobierno de los fomes, nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome’. Yo lo quedo mirando y le digo: ‘Entonces, ¿por qué me llamaron? ¿Qué estoy haciendo yo aquí?’. Me respondieron: ‘¿Eres actriz? Entonces, actúa'”, reveló.