Tras dichos de Kaiser: Diputado Manouchehri (PS) afirma que el Gobierno y el PNL “bailan la misma música”

El diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, abordó este miércoles las declaraciones del excandidato presidencial Johannes Kaiser (PNL), en las que aseguró que tienen a “todo el Gobierno bailando la música que ponemos”.

Al respecto, el parlamentario sostuvo en CNN Prime que tanto el Gobierno como el Partido Nacional Libertario (PNL) “bailan la misma música”.

#CNNPrime | Daniel Manouchehri, diputado PS, por dichos de Kaiser sobre el PNL y el gobierno: “Libertarios y el gobierno bailan la misma música”@tv_monica

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En ese sentido, criticó: “El tema de fondo es más que el Partido Republicano baile la música, a mí lo que me preocupa es que aquellos que se dicen de una derecha democrática o centroderecha, incluso aquellos que se decían hace algún tiempo de centroizquierda, hoy día terminan en un gobierno de ultraderecha“.

En paralelo, se refirió a las palabras de la exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien criticó que no le permitieron ser auténtica y calificó a la administración del presidente José Antonio Kast como “fome” en el programa Sin Filtros.

“Si yo tengo la convicción de que a mí se me está forzando, yo no espero a que me saquen, presento mi renuncia, que es lo que normalmente uno hace cuando está en una situación como esa”, indicó.

Agregó que “si todo lo que dice es cierto, probablemente lo correcto hubiese sido que diera un paso al costado por el nivel de violencia que se está ejerciendo hacia ella, que es lo que ha denunciado”.

Además, señaló: “Hay un tema de fondo que tiene que ver con quién eligió ese gabinete inicial, donde se suma la ministra Steinert, que es el presidente Kast. Entonces, también hay una responsabilidad del presidente en la elección de una persona para ese cargo“.

“Lo más complejo de esta entrevista que da es que ella señala que han existido o existieron presiones para nombrar cargos, y que el actuar político iba a estar conforme a las presiones que recibió de personeros de la derecha. Yo creo que eso es un tema que es más serio”, enfatizó.

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Manouchehri por críticas de Kaiser contra el alcalde de Coquimbo: “Es una mentira grotesca”

El parlamentario reprochó igualmente las críticas del líder del PNL en Tolerancia Cero, quien apuntó contra el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, por presuntamente destinar una cifra millonaria a una celebración popular, lo que habría afectado la gestión de emergencias en la comuna por el megatemporal.

Sostuvo: “No soy quien para exigirle al señor Kaiser que pida disculpas públicas, pero sí creo que es un problema de fondo cuando se instalan mentiras de esa manera tan fácil. Nosotros sabemos, además, que estas cosas que dicen desde la ultraderecha normalmente después son replicadas por un ejército de bots”.

Fue entonces que criticó: “Lo que él señaló es una mentira grotesca, y el trabajo que ha realizado la Municipalidad de Coquimbo en la emergencia es un trabajo que cualquier persona que esté en la Región de Coquimbo va a saber que es admirable”.

Añadió que “no es casualidad que sea el alcalde más votado de la historia de la comuna. Eso no es un regalo divino, sino el fruto de un trabajo serio y abnegado que es reconocido por toda la gente. Yo creo que hay pocos alcaldes que puedan trabajar de esa manera en una tragedia”.

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