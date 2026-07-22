Unpacked: Samsung presenta sus nuevos lentes inteligentes con funciones de IA y los Galaxy Watch9 y Watch Ultra2

Samsung presentó este miércoles, durante su evento Galaxy Unpacked en Londres, una nueva generación de accesorios para su ecosistema Galaxy, compuesta por unos nuevos lentes inteligentes y los relojes Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2.

Los nuevos dispositivos incorporan funciones de inteligencia artificial, herramientas para el seguimiento de la salud y nuevas capacidades orientadas al deporte y las actividades al aire libre. Mientras las gafas buscan integrar asistencia de IA a situaciones cotidianas sin necesidad de utilizar las manos, los relojes apuntan al monitoreo de la salud y al seguimiento de la actividad física.

Nuevos lentes inteligentes para el uso diario

Samsung presentó sus nuevos lentes inteligentes, desarrollados en colaboración con las marcas de anteojos Gentle Monster y Warby Parker. El dispositivo busca incorporar funciones de inteligencia artificial a un formato de uso cotidiano y ampliar el ecosistema Galaxy más allá de los teléfonos y otros dispositivos conectados.

Las gafas cuentan con una montura ligera y un perfil delgado, además de distintas opciones de diseño, colores y lentes. Samsung trabajó con sus socios en aspectos relacionados con el ajuste, la comodidad y la durabilidad para facilitar su uso diario. En el evento fueron presentados dos diseños: uno de Gentle Monster, con una montura negra de líneas delgadas, y otro de Warby Parker, en un tono marrón y con una forma más tradicional.

Unveiling Gentle Monster’s second design from the upcoming intelligent eyewear collection, designed in partnership with @google and @samsungmobile.

⠀

Featuring Alex Consani, Anok Yai, Hing, and Bobby.

⠀

Gentle Monster’s intelligent eyewear introduces an effortless AI experience… pic.twitter.com/o1uLIUHAAf — GENTLE MONSTER (@_GentleMonster_) July 22, 2026



El dispositivo incorpora una cámara que permite aportar contexto visual a las funciones de inteligencia artificial y funciona con la plataforma Snapdragon AR1 Gen1. Según Samsung, la batería ofrece hasta nueve horas de uso con una sola carga y hasta siete cargas adicionales mediante el estuche. Las gafas también permiten interactuar mediante comandos de voz y gestos, con el fin de acceder a distintas funciones sin recurrir directamente al teléfono.

Entre las funciones anunciadas se encuentran la posibilidad de resumir mensajes, leer información en voz alta, realizar traducciones simultáneas y recibir indicaciones basadas en la ubicación. También pueden capturar imágenes de lo que el usuario ve, organizar información obtenida de una pizarra o reunión y facilitar su revisión posterior. Además, permiten compartir lo que la persona ve durante una llamada o registrar videos desde su propio punto de vista.

Unveiled today at #GalaxyUnpacked: our second Intelligent Eyewear frame, made with @Google and @Samsung. A bestselling silhouette with a lot more built in. Coming this fall. pic.twitter.com/lTcyDfUp31 — Warby Parker (@WarbyParker) July 22, 2026

Galaxy Watch Ultra2

El Galaxy Watch Ultra2 está orientado principalmente al seguimiento de entrenamientos de alta intensidad y actividades al aire libre. El reloj utiliza la plataforma Snapdragon Wear Elite, cuenta con una batería de 800 mAh y una pantalla con hasta 5.000 nits de brillo.

Entre sus principales novedades se encuentra Trail Run, una función que entrega información en tiempo real sobre elevación, progreso del ascenso y distancia acumulada de ascenso y descenso. También incorpora funciones para actividades de buceo, con registro automático de profundidad, tiempo de inmersión y temperatura del agua.

El modelo también suma una guía de hidratación que calcula la ingesta recomendada de líquidos a partir de la pérdida de sudor en relación con el peso corporal. En cuanto al diseño, Samsung señala que es un 12% más delgado que la generación anterior, mientras que la nueva estructura de la correa reduce su peso en un 26%.

Meet the all-new #GalaxyWatchUltra2. Reengineered to push your limit. Experience 60 hours of unstoppable power and enhanced durability, ready to fuel your wildest ambitions. How would you put it to work? 🤩#GalaxyAI pic.twitter.com/1OMf9UbS5a — SamsungGulf (@SamsungGulf) July 22, 2026

Galaxy Watch9

El Galaxy Watch9 está enfocado en el seguimiento diario de la salud, con herramientas relacionadas con el sueño, la actividad física, la salud cardiovascular y la recuperación. El modelo cuenta con una batería de 390 mAh y una nueva estructura de correa con bolsas de aire.

El reloj integra funciones de Samsung Health, entre ellas una herramienta mejorada para el seguimiento de la apnea del sueño y un sistema de Signos Vitales que reúne información como frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura de la piel y saturación de oxígeno en sangre.

También incorpora una Puntuación de Salud del Corazón, que combina factores como actividad física, sueño, composición corporal y tendencias de estrés, además del Índice de Condición Física y la Carga Cardíaca Diaria, que buscan ayudar a evaluar el nivel de entrenamiento y los períodos de recuperación.