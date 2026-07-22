Unpacked: Samsung presenta sus nuevos lentes inteligentes con funciones de IA y los Galaxy Watch9 y Watch Ultra2

Samsung presentó este miércoles, durante su evento Galaxy Unpacked en Londres, una nueva generación de accesorios para su ecosistema Galaxy, compuesta por unos nuevos lentes inteligentes y los relojes Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2.
Los nuevos dispositivos incorporan funciones de inteligencia artificial, herramientas para el seguimiento de la salud y nuevas capacidades orientadas al deporte y las actividades al aire libre. Mientras las gafas buscan integrar asistencia de IA a situaciones cotidianas sin necesidad de utilizar las manos, los relojes apuntan al monitoreo de la salud y al seguimiento de la actividad física.
Nuevos lentes inteligentes para el uso diario
Samsung presentó sus nuevos lentes inteligentes, desarrollados en colaboración con las marcas de anteojos Gentle Monster y Warby Parker. El dispositivo busca incorporar funciones de inteligencia artificial a un formato de uso cotidiano y ampliar el ecosistema Galaxy más allá de los teléfonos y otros dispositivos conectados.
Las gafas cuentan con una montura ligera y un perfil delgado, además de distintas opciones de diseño, colores y lentes. Samsung trabajó con sus socios en aspectos relacionados con el ajuste, la comodidad y la durabilidad para facilitar su uso diario. En el evento fueron presentados dos diseños: uno de Gentle Monster, con una montura negra de líneas delgadas, y otro de Warby Parker, en un tono marrón y con una forma más tradicional.
Unveiling Gentle Monster’s second design from the upcoming intelligent eyewear collection, designed in partnership with @google and @samsungmobile.
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Featuring Alex Consani, Anok Yai, Hing, and Bobby.
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Gentle Monster’s intelligent eyewear introduces an effortless AI experience… pic.twitter.com/o1uLIUHAAf
— GENTLE MONSTER (@_GentleMonster_) July 22, 2026
El dispositivo incorpora una cámara que permite aportar contexto visual a las funciones de inteligencia artificial y funciona con la plataforma Snapdragon AR1 Gen1. Según Samsung, la batería ofrece hasta nueve horas de uso con una sola carga y hasta siete cargas adicionales mediante el estuche. Las gafas también permiten interactuar mediante comandos de voz y gestos, con el fin de acceder a distintas funciones sin recurrir directamente al teléfono.
Entre las funciones anunciadas se encuentran la posibilidad de resumir mensajes, leer información en voz alta, realizar traducciones simultáneas y recibir indicaciones basadas en la ubicación. También pueden capturar imágenes de lo que el usuario ve, organizar información obtenida de una pizarra o reunión y facilitar su revisión posterior. Además, permiten compartir lo que la persona ve durante una llamada o registrar videos desde su propio punto de vista.
Unveiled today at #GalaxyUnpacked: our second Intelligent Eyewear frame, made with @Google and @Samsung. A bestselling silhouette with a lot more built in. Coming this fall. pic.twitter.com/lTcyDfUp31
— Warby Parker (@WarbyParker) July 22, 2026
Galaxy Watch Ultra2
El Galaxy Watch Ultra2 está orientado principalmente al seguimiento de entrenamientos de alta intensidad y actividades al aire libre. El reloj utiliza la plataforma Snapdragon Wear Elite, cuenta con una batería de 800 mAh y una pantalla con hasta 5.000 nits de brillo.
Entre sus principales novedades se encuentra Trail Run, una función que entrega información en tiempo real sobre elevación, progreso del ascenso y distancia acumulada de ascenso y descenso. También incorpora funciones para actividades de buceo, con registro automático de profundidad, tiempo de inmersión y temperatura del agua.
El modelo también suma una guía de hidratación que calcula la ingesta recomendada de líquidos a partir de la pérdida de sudor en relación con el peso corporal. En cuanto al diseño, Samsung señala que es un 12% más delgado que la generación anterior, mientras que la nueva estructura de la correa reduce su peso en un 26%.
Meet the all-new #GalaxyWatchUltra2. Reengineered to push your limit. Experience 60 hours of unstoppable power and enhanced durability, ready to fuel your wildest ambitions.
How would you put it to work? 🤩#GalaxyAI pic.twitter.com/1OMf9UbS5a
— SamsungGulf (@SamsungGulf) July 22, 2026
Galaxy Watch9
El Galaxy Watch9 está enfocado en el seguimiento diario de la salud, con herramientas relacionadas con el sueño, la actividad física, la salud cardiovascular y la recuperación. El modelo cuenta con una batería de 390 mAh y una nueva estructura de correa con bolsas de aire.
El reloj integra funciones de Samsung Health, entre ellas una herramienta mejorada para el seguimiento de la apnea del sueño y un sistema de Signos Vitales que reúne información como frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura de la piel y saturación de oxígeno en sangre.
También incorpora una Puntuación de Salud del Corazón, que combina factores como actividad física, sueño, composición corporal y tendencias de estrés, además del Índice de Condición Física y la Carga Cardíaca Diaria, que buscan ayudar a evaluar el nivel de entrenamiento y los períodos de recuperación.
Meet #GalaxyWatch9—designed to help you track and manage your health with ease. Detect risk of sleep apnea, monitor heart health and so much more–all from your wrist.
Which feature are you most excited for? 🎉#GalaxyAI pic.twitter.com/sk1iRmLAxO
— SamsungGulf (@SamsungGulf) July 22, 2026
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