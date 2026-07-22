Mbappé es elegido para protagonizar la portada del nuevo EA Sports FC 27

Electronic Arts anunció que Kylian Mbappé será el futbolista de portada de la Ultimate Edition de EA SPORTS FC 27, marcando el regreso del delantero francés a la imagen principal de la franquicia después de cuatro años.

El jugador del Real Madrid también será el nuevo atleta de portada de EA SPORTS FC Mobile. De esta manera, Mbappé encabezará por primera vez la portada de un título de la saga EA SPORTS FC, tras la separación de la franquicia de la marca FIFA.

“Formar parte de la portada de un título de EA SPORTS FC por primera vez es un momento muy especial para mí”, señaló Mbappé. El futbolista agregó que es “un honor continuar” su relación con la franquicia y aseguró estar “ansioso” por el lanzamiento de FC 27.

El delantero francés ha tenido un destacado rendimiento desde su llegada al Real Madrid en 2024. EA destacó que Mbappé fue el máximo goleador de LALIGA EA SPORTS en cada una de sus dos temporadas en España y obtuvo la Bota de Oro de la UEFA Champions League en la temporada 2025/26, tras marcar 15 goles en la competición.

“Estamos emocionados de tener a Kylian de regreso a la franquicia como la estrella de portada de EA SPORTS FC 27” dijo Jeff Sharma, vicepresidente de Estrategia de la Franquicia y Marketing en EA SPORTS FC.

“Los logros de Kylian tanto para el club como para su país lo han establecido como uno de los futbolistas que definieron a su generación. Personifica la ambición, creatividad y atractivo global que definen a EA SPORTS FC hoy, y estamos orgullosos de continuar nuestra colaboración con él en su regreso liderando EA SPORTS FC 27”, agregó Sharma.