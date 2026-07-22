Ministro Poduje responde a críticas de Agorechi: “Nunca le hemos faltado el respeto a ningún gobernador”

La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) cuestionó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, tras el cruce que protagonizó con el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, en el contexto de la emergencia que afecta a la región.

A través de una declaración, señalaron: “Nuestro profundo malestar por los dichos del ministro Poduje, referidos contra el gobernador de Coquimbo (…). Esta reiterada conducta irrespetuosa, con la que busca normalizar la falta de respeto, daña el esfuerzo y compromiso que tiene el Presidente José Antonio Kast de recorrer las regiones afectadas por los temporales y construir una agenda de trabajo con ellas”.

Asimismo, cuestionaron que estas actitudes “entorpecen, inoportunamente, el trabajo serio que se realiza en torno a las emergencias desde el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres”.

En esa línea, enfatizaron que el rol que debiera cumplir el titular de Vivienda es colaborar y sumarse al trabajo que desarrollan las autoridades comunales y regionales, y “no aprovecharse de una situación de emergencia para construir conflictos artificiales“.

“Estamos frente a emergencias de gran afectación nacional y debe situarse en ese contexto, y no como si estuviese aún en el programa de televisión donde se hizo conocido”, enfatizaron.

Ante esta situación, solicitaron al jefe de Estado que “instruya terminar con las malas prácticas de descalificaciones de Poduje hacia las autoridades electas regionales; que, en estas y futuras emergencias, se considere desde el Gobierno Central a liderazgos articuladores y a la altura de los problemas que se están viviendo en nuestras regiones, para fortalecer el trabajo multisectorial que se realiza en el Cogrid”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AGORECHI (@agorechile)

La respuesta de Iván Poduje

La controversia se originó luego de que Juliá (IND-Evópoli) cuestionara que le parecía “impresentable que vengan a sacarse fotos cuando la gente espera soluciones y coordinación”, en alusión a los ministros Iván Poduje y Louis de Grange.

Por su parte, Poduje respondió a la declaración de Agorechi que “nunca le hemos faltado el respeto a ningún gobernador. Lo que hicimos fue desmentir la información equivocada que transmitió el gobernador de Coquimbo al decir que nos fuimos a sacar fotos con el ministro De Grange y no fuimos a hacer nada. Eso no es cierto”.

“Llegamos un día domingo, recorrimos todas las zonas afectadas y trabajamos hasta las 4 de la mañana en Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres), junto a los generales, a todos los equipos de la Seremi y a los equipos técnicos, localizando las zonas con problemas, viendo los caminos que se habían cortado y definiendo la estrategia de conectividad y de puente aéreo”, detalló.

Además, describió las diversas reuniones que ha sostenido con los equipos del Serviu y la Seremi, en las que se definieron los planes de acción.

“Lamento que, por un caso puntual referido a un gobernador específico, que probablemente estaba afectado —lo entendemos por la tragedia—, pero que faltó a la verdad, yo le haya tenido que contestar. Tampoco puedo permitir que los más de 6.000 trabajadores del Ministerio de Vivienda, incluyéndome, que estuvieron trabajando intensamente, seamos calificados casi como turistas que vienen a visitar la región”, concluyó.