Michel De L’Herbe fustigó demora en despliegue de helicópteros y vehículos pesados en el norte: “Llegaron uno o dos días después de que literalmente se viniera todo abajo”

La reciente emergencia climática que azotó a la zona norte del país, particularmente a la Región de Coquimbo y el sur de Atacama, dejó en evidencia graves fallas operativas en la respuesta estatal. Así lo advirtió el experto en gestión de emergencias y bombero certificado en Estados Unidos, Michel De L’Herbe, quien -en el programa Cómo te lo Explico de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena- apuntó sus dardos hacia la incapacidad de anticipación logística por parte de las autoridades, a pesar de contar con los pronósticos meteorológicos previos al evento.

En el centro de las críticas del especialista se encuentra el severo retraso en el envío de recursos aéreos y terrestres clave para salvaguardar vidas. De L’Herbe explicó que la doctrina internacional exige un predespliegue de equipos pesados para no perder la iniciativa, algo que en esta ocasión no ocurrió a tiempo. “Aquí se deberían desplegar helicópteros, para eso se requieren, por ejemplo, helicópteros como los Cougar, como los Black Hawk, maquinaria pesada, vehículos pesados como los Mowag. Todo eso hasta hoy día, pero llegó uno o dos días después de que literalmente se viniera todo abajo“, cuestionó duramente el experto, remarcando que esta inacción impide extraer oportunamente a personas en zonas aisladas o pacientes críticos.

Si bien el analista valoró que a nivel político se decretara un estado de emergencia preventiva tres días antes del impacto frontal de las lluvias, fue enfático en señalar el fracaso de quienes debían materializar la ayuda directa en el territorio. “El nivel político me parece que reaccionó bien con el estado y anticipadamente con pronóstico en mano (…) pero le falló el brazo operativo. Al directorio de la empresa le sigue fallando la gerencia general y quienes deben ejecutar”, sentenció De L’Herbe para graficar la disonancia entre las decisiones de La Moneda y el despliegue real.

Ese “brazo operativo” recae directamente en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), institución que, a juicio del experto, mantiene un modelo de gestión fragmentado que diluye las responsabilidades en medio de la crisis. “Cambió el nombre, pero es exactamente lo mismo. Yo me pregunto qué organización en el mundo y en el país se administra ejecutivamente en torno a un comité que toma decisiones colegiadas”, fustigó el especialista frente al uso actual de los comités, argumentando que el estándar internacional desde 1970 exige un Sistema de Comando de Incidentes con jerarquías claras y normadas.

Finalmente, el profesional lanzó una severa advertencia al Ejecutivo, urgiendo a una intervención inmediata en el servicio especializado, más allá de los lentos debates legislativos. “Si el gobierno no se mete en la gestión de nuestra institucionalidad mientras mejora la institucionalidad en lo estructural, vamos a seguir repitiendo lo que nos pasó en los incendios forestales del verano con otro gobierno, lo que nos pasó en Corral y lo que nos está pasando ahora”, concluyó.