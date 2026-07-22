Ministra de Salud anuncia envío de 66 mil vacunas a zonas afectadas por el sistema frontal

La ministra de Salud, May Chomali, entregó un balance del despliegue de su cartera frente a las consecuencias del sistema frontal que ha afectado a gran parte del país, especialmente a la zona norte.

“Acabamos de terminar una reunión para actualizar la situación de nuestros compatriotas que están sufriendo los efectos de este temporal en el norte, la región Metropolitana, Valparaíso y el sur del país”, señaló Chomalí.

La autoridad destacó el descenso de los cauces en la zona, lo que ha permitido la reapertura de las rutas y, por ello, facilitar la llegada de ayuda a las comunidades aisladas.

Además, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, viajó junto a Chomali para reforzar la respuesta local.

La titular de la cartera de salud detalló que “nuestra subsecretaria está en la región desde muy temprano. Se desplazó con más de 66 mil vacunas contra la Hepatitis A, la Difteria y el Tétanos para ser administradas en los albergues; con internet móvil y un vehículo 4×4 para realizar las visitas sin interrupciones; y con tres especialistas del Ministerio de Salud en emergencias y desastres, quienes estarán apoyando a los equipos locales”.

Además, la secretaria de Estadio explicó que el sector comenzará a avanzar hacia una nueva etapa de respuesta, la cual “consiste en entregar la asistencia que las personas necesitan y avanzar en la recuperación de todos los dispositivos de salud que puedan haber resultado dañados producto de este evento”.

“Estamos trabajando intensamente. Nos preocupan nuestros pacientes, pero también nuestros funcionarios. Hemos estado revisando su nivel de afectación para acompañarlos, apoyarlos en su recuperación y permitir que puedan volver a trabajar y estar a disposición de nuestros pacientes”, concluyó.