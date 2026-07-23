Cupón de Gas de $27 mil: esta es la fecha límite para usarlo antes de perder el saldo

Las personas que activaron el Cupón de Gas Licuado de $27.000 tienen hasta el 30 de septiembre de 2026 para utilizar el beneficio antes de que venza el saldo disponible.

Desde el pasado 21 de julio, el aporte quedó habilitado también para quienes realizaron su activación durante el último periodo, comprendido entre el 13 y el 30 de junio.

El beneficio puede ocuparse en una o más compras de gas licuado hasta agotar los $27.000 o hasta que finalice su vigencia, lo que ocurra primero.

¿Hasta cuándo se puede usar el Cupón de Gas?

El sitio oficial del beneficio establece que todos los cupones podrán utilizarse hasta el miércoles 30 de septiembre, independientemente de la fecha en que fueron habilitados.

Una vez cumplido ese plazo, cualquier monto que permanezca disponible vencerá automáticamente y no podrá recuperarse ni utilizarse posteriormente.

La fecha también aplica para quienes recibieron el cupón durante los primeros periodos de habilitación, iniciados el 17 de junio y el 2 de julio.

¿Qué ocurre si la compra cuesta menos de $27.000?

El cupón no tiene que ocuparse completamente en una sola compra. Si el precio del gas es inferior a los $27.000, el saldo restante seguirá disponible para una adquisición posterior, siempre que se realice antes del 30 de septiembre.

En caso de que el valor de la compra supere el monto del aporte, la persona beneficiaria deberá pagar la diferencia.

El Cupón de Gas es un beneficio personal e intransferible. No puede retirarse en efectivo, enviarse a otra persona ni utilizarse para comprar productos distintos al gas licuado.

¿Cómo utilizar el beneficio?

Las personas pueden acceder al cupón mediante la App BancoEstado o la aplicación Rutpay, desde donde deben ingresar el RUT del distribuidor y el valor de la compra.

También existe una modalidad presencial: el beneficiario puede acudir a una CajaVecina y solicitar la impresión de un comprobante para presentarlo ante un distribuidor adherido.

El cupón físico tiene una vigencia de tres días desde su impresión. Si vence antes de ser utilizado, puede solicitarse uno nuevo en CajaVecina mientras el beneficio general continúe vigente.