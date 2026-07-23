Conductor no respetó luz roja en La Granja y le encontraron más de 63 kilos de marihuana en su furgón: Fue detenido

Un hombre fue detenido tras ser descubierto con más de 63 kilos de marihuana en la comuna de La Granja.
El hecho ocurrió a eso de las 00:00 de este jueves, cuando el conductor de un furgón no respetó la luz roja de un semáforo en Avenida Punta Arenas con Avenida Américo Vespucio.
Debido a ello, fue controlado por personal policial que se dirigía a un procedimiento.
Sin embargo, los funcionarios percibieron un fuerte olor a marihuana proveniente desde el interior del auto, solicitando al sujeto abrir la carrocería.
Así, encontraron “en la parte posterior tres bolsas de nylon color negro, las cuales mantenían una cantidad indeterminada de droga”, dijo el capitán Darwin Inostroza, oficial de ronda Prefectura Santiago Sur.
Tras ello, el individuo fue arrestado por infracción a la ley 20.000. Corresponde a un chileno de 26 años con antecedentes policiales y sin orden vigente.
La droga decomisada corresponde a 63 kilos 520 gramos de marihuana procesada. También se incautó el furgón en el que se trasladaba el involucrado.
Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.
Lo más leído
- Con multas de hasta $716 millones: Cámara de Diputadas y Diputados aprueba proyecto que sanciona las deepfakes
- Científicos documentan por primera vez cómo las orcas hacen explotar peces luna con impactos a alta velocidad en aguas mexicanas
- Corrida Familiar de Maipú abre 2 mil nuevos cupos: revisa precios y cómo inscribirse
- Río atmosférico llegará el último fin de semana de julio: Estas serán las regiones más afectadas por las lluvias
- Seis de cada diez chilenos no cumplen el mínimo de actividad física recomendado, según el Ministerio del Deporte