Conductor no respetó luz roja en La Granja y le encontraron más de 63 kilos de marihuana en su furgón: Fue detenido

Un hombre fue detenido tras ser descubierto con más de 63 kilos de marihuana en la comuna de La Granja.

El hecho ocurrió a eso de las 00:00 de este jueves, cuando el conductor de un furgón no respetó la luz roja de un semáforo en Avenida Punta Arenas con Avenida Américo Vespucio.

Debido a ello, fue controlado por personal policial que se dirigía a un procedimiento.

Sin embargo, los funcionarios percibieron un fuerte olor a marihuana proveniente desde el interior del auto, solicitando al sujeto abrir la carrocería.

Así, encontraron “en la parte posterior tres bolsas de nylon color negro, las cuales mantenían una cantidad indeterminada de droga”, dijo el capitán Darwin Inostroza, oficial de ronda Prefectura Santiago Sur.

Tras ello, el individuo fue arrestado por infracción a la ley 20.000. Corresponde a un chileno de 26 años con antecedentes policiales y sin orden vigente.

La droga decomisada corresponde a 63 kilos 520 gramos de marihuana procesada. También se incautó el furgón en el que se trasladaba el involucrado.

Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.