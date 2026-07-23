Millonaria multa contra empresa salmonera: Corte Suprema confirma sanción de más de $200 millones por presencia de residuos en Lago Llanquihue

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de la empresa Multiexport Pacific Farms y confirmó la aplicación de multas por mantener residuos en un centro de cultivo en el Lago Llanquihue, en la comuna de Puerto Octay.

Según lo informado por el Poder Judicial, la resolución del máximo tribunal dejó firme la sanción económica tras ratificar una denuncia del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) por el incumplimiento del deber de conservar limpia la zona concedida.

En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal ratificó el pago de 3.000 UTM —unos $214 millones— para la sociedad comercial y de 150 UTM para el administrador del Centro de Cultivo Bahía Cox.

La resolución judicial desestimó los argumentos de la salmonera al constatar que la defensa omitió fundamentar de forma estricta las infracciones legales necesarias para revisar el caso.

Con este pronunciamiento, el máximo tribunal respaldó el criterio adoptado previamente por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Las inspecciones del organismo fiscalizador constataron la presencia de desechos en el fondo lacustre, rechazando los certificados ambientales presentados por la compañía para justificar su operación.

La respuesta de la empresa multada

A través de un comunicado, Multi X indicó que la situación “responde a una fiscalización del año 2019 en el Centro Bahía Cox, ubicado en el Lago Llanquihue, tras la cual se activó un protocolo de limpieza de fondo lacustre que revirtió la totalidad de la situación detectada por la autoridad”.

Posteriormente, señalaron que “en el año 2020, Multi X concretó el cierre total de sus operaciones en lagos, transformándose en una de las primeras salmoneras del país en tomar esta medida”.

“La compañía reafirma su compromiso con una producción responsable y transparente, así como con el cumplimiento de los más altos estándares que exige la regulación y la industria”, concluyeron.