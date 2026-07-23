Cecilia Pérez responde a dichos de Mara Sedini: “No encuentro que ser fome sea malo”

La exministra y exvocera de Gobierno Cecilia Pérez abordó los dichos de Mara Sedini, quien tras su salida del Ejecutivo apuntó a tensiones internas y aludió al “Gobierno de los fomes”.

En entrevista con CNN Chile Radio, Pérez sostuvo que entiende el impacto personal que pudo haber tenido para la exvocera enfrentar críticas públicas, pero marcó distancia de la forma en que decidió romper el silencio tras dejar La Moneda.

“Uno se pone en el sentimiento humano de lo que ella sufrió. Públicamente todos fuimos testigos. Ella fue lapidada desde el día uno con críticas desmesuradas y descalificaciones”, señaló.

Sin embargo, la también académica de la Universidad Bernardo O’Higgins afirmó que una autoridad que deja el Gobierno debe cuidar la forma en que se refiere a sus excompañeros de gabinete y, especialmente, a la figura presidencial y su entorno.

“Lo que no se puede entender y lo que no se puede hacer cuando uno es ministro de Estado e ingresa a ese rol por confianza de la máxima autoridad del país, que es el presidente de la República, para servir a Chile, para servir al país, es que cuando sales del Gobierno salgas criticando a tus pares, a colegas, a funcionarios y sobre todo, yo creo que es lejos lo que a mí más me choca dolorosamente, a la primera dama”, dijo.

“Eso no se hace. Y no se trata de códigos, se trata de actuar en la vida, en la política y en cualquier parte, particularmente en política”, agregó.

#CNNChileRadio | Cecilia Pérez, exministra Segegob, sobre dichos de Mara Sedini: “Ser fome no es malo (…) Uno tiene que contenerse. No tiene que dejarse llevar por la emoción, si no que muchas veces tienes que imponer la razón y muchas veces tienes que ser fomes (…) No es ir… pic.twitter.com/JZkxBS62ai — CNN Chile (@CNNChile) July 23, 2026

“No encuentro que ser fome sea malo”

Consultada por la crítica de Sedini al “Gobierno de los fomes”, Pérez relativizó el concepto y sostuvo que, en política, la sobriedad no necesariamente debe entenderse como un defecto.

“Yo no encuentro que ser fome sea malo, si uno lo pone en positivo o en negativo”, afirmó.

La exvocera planteó que el desempeño de una autoridad no puede medirse únicamente por su estilo personal, sino por la responsabilidad del cargo que ejerce.

“Lo importante no va en que uno sea fome, entretenido, en un rol de autoridad”, sostuvo.

En esa línea, explicó que la vocería exige contener impulsos personales, incluso cuando existen ganas de responder de manera más frontal.

“Cuando eres vocero de Gobierno, que estás expuesta a múltiples preguntas, de múltiples temas, lo esencial es lo que dices, lo que comunicas, porque tú eres la voz del presidente, y muchas veces tienes que contenerte”, señaló.

“A mí muchas veces me pasó que yo habría mandado a la punta del cerro a unos cuantos, no solamente de oposición, pero en ese rol no podía”, agregó.

Pérez insistió en que, en una vocería, muchas veces se debe privilegiar la razón por sobre la emoción.

“Uno tiene que contenerse, uno tiene que transmitir, o sea, no dejarse llevar por la emoción, sino que muchas veces imponer la razón, y ante eso muchas veces tienes que ser fome”, planteó.

“Aquí no estamos hablando de un recital, de ir a ver un humorista, estás hablando de comunicar política. Por lo tanto, no entendí mucho esa crítica de la fomedad”, cerró.

Su evaluación de Sedini

Pese a sus reparos, Pérez sostuvo que mantiene una buena opinión de las capacidades comunicacionales de la exvocera.

“Yo creo que ella tenía y tiene muchas cualidades comunicacionales, no solamente verbales sino que también integrales, todo comunica y eso todo el mundo lo sabe”, afirmó.

También destacó que Sedini tiene “desplante”, “valentía”, “coraje” y que es “muy estudiosa”.

“Yo sigo creyendo que ella tenía las condiciones por las cuales el presidente José Antonio Kast se fijó para nombrarla en ese rol”, dijo.