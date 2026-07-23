El petróleo supera los $100 por barril tras ataques hutíes a petroleros saudíes en el Mar Rojo

(CNN) – El precio del petróleo supera los $100 por barril por primera vez desde mayo, luego de que el conflicto en Oriente Medio se intensificara y amenazara con generar nueva presión sobre el suministro global de crudo. El Brent, referente mundial, sube más del 6% el jueves y llega a tocar brevemente los $100.14 por barril, antes de retroceder levemente. El WTI, referente estadounidense, aumenta casi un 5% hasta los $90.98 por barril.

Ataques hutíes reactivan los temores sobre el suministro

La escalada de precios responde a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra barcos saudíes en el Mar Rojo, lo que pone en riesgo una ruta clave para las exportaciones petroleras de Arabia Saudita. Según analistas, el reino envía entre 4 y 5 millones de barriles diarios a través del Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandeb, evitando el Estrecho de Ormuz, un salvavidas comercial que ahora queda comprometido tras el ataque de los hutíes a dos petroleros saudíes este jueves.

El Brent acumula un alza de aproximadamente $27 por barril durante este mes, equivalente a una ganancia superior a un tercio de su valor. Su último cierre por encima de los $100 se registró el 22 de mayo, según datos de FactSet.

Los hutíes, respaldados por Irán y conocidos formalmente como Ansar Allah, representan a la minoría chií zaidí de Yemen. El grupo surgió en la década de 1990 y, tras la Primavera Árabe de 2011, tomó el control de la capital Saná y gran parte de la costa del Mar Rojo del país. Según un informe de 2021 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Teherán ha proporcionado al grupo minas marinas, misiles balísticos y de crucero, además de drones.

Tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, los hutíes comenzaron a atacar embarcaciones en el Mar Rojo y lanzar misiles contra territorio israelí, lo que derivó en represalias de Israel contra su infraestructura.

En este contexto, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos responsabilizará a Irán por cualquier futuro ataque hutí, y anticipó un “castigo militar importante” tanto para Teherán como para el grupo yemení en caso de nuevas agresiones contra embarcaciones en la región.