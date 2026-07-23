Megarreforma: Alcaldes de oposición critican propuesta sobre exención de contribuciones

Un grupo de alcaldes de oposición realizó un punto de prensa para abordar sus inquietudes en el marco de la discusión de la megarreforma, particularmente respecto al pago de compensaciones por la exención de contribuciones en la primera vivienda para mayores de 65 años.

Estuvieron presentes Italo Bravo, alcalde de Pudahuel; Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado; Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura; Claudio Castro, alcalde de Renca; Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal; Manuel Zúñiga, alcalde de El Bosque; y Fares Jadue, alcalde de Recoleta; Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia; Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo; y Gustavo Toro, alcalde de San Ramón.

Cabe recordar que lo que se recauda actualmente bajo dicho concepto es un monto de cerca de 200 millones de dólares y, al disminuir la exención, también disminuirá el fondo.

Es por ello que los jefes comunales han solicitado que la totalidad de ese dinero pueda ser entregada al Fondo Común Municipal.

Esto, ya que del total recaudado, 130 millones de dólares ingresan a dicho fondo, mientras que los 70 millones restantes son entregados directamente a las comunas que aportan más, bajo el concepto de contribuciones.

En esa línea, los alcaldes de oposición señalaron que no se cumplió el acuerdo que se había acordado con el Gobierno, respecto a que los fondos fueran destinados al Fondo Común Municipal.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, lamentó que “el Gobierno no haya tenido un diálogo mucho más fluido con nosotros. Creo que en esto es importante poder seguir conversando, que se mejore esta norma”.

“Lo que nosotros estamos proponiendo es que todos estos recursos, que en total son 200 millones de dólares, vayan a fortalecer al Fondo Común Municipal, que es un acuerdo que también tomamos como alcaldes y alcaldesas de Chile en la comuna de La Serena”, dijo.

Y explicó que “en el caso de Las Condes, a propósito de su recaudación, quedan en la municipalidad de Las Condes 13 mil millones de pesos. Entonces lo que hace el gobierno es compensar de manera igualitaria. Eso significa compensar íntegramente a la comuna de Las Condes con esos 13 mil millones de pesos. ¿Cuál es el problema? Es que esa compensación es a través de impuestos generales cuando en realidad estás perdonando que alguien pague una contribución que sí la puede pagar”.

Por su parte, el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic, sostuvo que el Ejecutivo decidió “sin una consulta real a los alcaldes, sacar 30 mil millones de pesos para ir a subsidiar presupuestos municipales de comunas de altísimo ingreso, que tienen servicios prácticamente de lujo para sus vecinos, a costa del bolsillo de nuestros vecinos”.

Incluso, calificó la situación como una “aberración”, como algo “regresivo, que no es justo. Y más allá de que signifique recursos para el mundo municipal, es algo que nosotros no estamos dispuestos a avalar”.

“Porque sí nos importa de dónde vienen los recursos que financian nuestro servicio. Y allí lo que nosotros creemos es que es importante que estos recursos que se van a reponer al mundo del municipalismo vayan íntegramente al fondo común municipal y no a subsidiar presupuestos de comunas, que no lo digo en un ánimo negativo, pero que ya tienen sus necesidades cubiertas”, sentenció.

Con todo, el artículo está siendo revisado en la Comisión Mixta y los jefes comunales han pedido a los parlamentarios tener en cuenta sus argumentos al momento de votar la enmienda en la Sala del Senado.

Cabe recordar que la votación fue postergada debido a la falta de quórum, por lo que será tramitada en agosto, al regreso de la semana regional.