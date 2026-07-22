Senado aplaza el despacho de la megarreforma por falta de quórum

Durante la noche de este lunes, el Senado postergó la votación del informe de la comisión mixta del proyecto de Reconstrucción Nacional debido a la falta de quórum.

¿Qué se aprobó anteriormente?

La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó la propuesta de la comisión mixta del proyecto de Reconstrucción Nacional, aprobando la fórmula impulsada por el Ejecutivo, que establece un mecanismo de compensación por la exención del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años beneficiadas por la ley.

Para acceder a esta compensación, los municipios deberán:

Mantener actualizada la información sobre recursos humanos ante la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Reducir en un 30% los tiempos de tramitación de permisos respecto del promedio registrado entre 2023 y 2025.

Además, los senadores por la Región de Coquimbo Daniel Núñez (PC), Sergio Gahona (UDI) y Matías Walker solicitaron que el Fondo de Emergencia considere apoyo para las regiones de Atacama y Coquimbo, afectadas por los recientes temporales.

🏛️🇨🇱 Reconstrucción Nacional: Comisión Mixta resuelve último punto pendiente La Comisión Mixta aprobó con votación de mayoría la propuesta del Ejecutivo para resolver el único artículo que permanecía en discrepancia del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico… pic.twitter.com/3bvUobammc — Senado Chile (@Senado_Chile) July 22, 2026

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