Alcaldesa de La Serena critica trabas de Senapred para entregar recursos: “No nos permite ayudar a la gente”

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, criticó la gestión del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) frente a la situación de emergencia que vive la comuna tras el paso del intenso sistema frontal.

En conversación con Hoy es Noticia, la jefa comunal aseguró que “el sistema de Senapred falló porque ellos alertaron sobre que vienen cosas graves, pero la pega también era coordinar de manera preventiva todas las acciones que fueran suficientes para poder cubrir la emergencia”.

Enfatizó que “uno se tiene que poner en el escenario más optimista como en el escenario más pesimista. Sabíamos que todos los meteorólogos de Chile dijeron que iba a quedar la escoba y el domingo aquí quedó la escoba”.

Agregó: “No es como decir: ‘Oiga, sabe que creemos que no va a pasar nada’, porque claro, a veces los pronósticos han fallado, es cierto, pero bajo esta lógica de los bienes básicos, como son la luz, el agua o la alimentación, que son indispensables para la sobrevivencia humana, con eso no se puede jugar“.

Problemas en la entrega de recursos

Respecto a los recursos destinados a la zona luego de que el Gobierno decretara Estado de Catástrofe, reveló que han tenido problemas para que la entidad apruebe los informes y así poder utilizar los fondos. Explicó que a través de los informes Alfa han levantado requerimientos para que Senapred “pueda habilitar la disposición de los recursos”, pero que no lo han hecho.

“El gobernador puso los recursos rápidamente, pero los informes Alfa no los han aprobado. Por ejemplo, hoy se lo dije al general en jefe arriba, que nos han observado los informes y no nos han aprobado el tema del combustible, que lo necesitamos”, profundizó.

En ese sentido, recalcó: “Nuevamente tenemos ese problema en Senapred, que es muy burocrático y que nos observan aquello, porque con ese combustible, además de movilizar las maquinarias que necesitamos para despejar calles, también lo necesitamos para los generadores de las personas que no tienen energía (…). Entonces, es un absurdo que nos rechacen el combustible“.

Finalizó criticando que “ahí es donde tenemos ese sistema burocrático que no nos permite generar el trabajo necesario para poder ayudar a la gente“.

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