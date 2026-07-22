Metro suspende servicio en tramo de la Línea 2 por persona en la vía

La noche de este miércoles, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 2 debido a una persona en la vía.

En sus redes sociales, detallaron que el servicio solamente está disponible desde Vespucio Norte a Ciudad del Niño, y de La Cisterna a Hospital El Pino.

En concreto, las estaciones de la Línea 2 que estuvieron cerradas son: Lo Ovalle y El Parrón.