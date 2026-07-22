La noche de este miércoles, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 2 debido a una persona en la vía.
En sus redes sociales, detallaron que el servicio solamente está disponible desde Vespucio Norte a Ciudad del Niño, y de La Cisterna a Hospital El Pino.
En concreto, las estaciones de la Línea 2 que estuvieron cerradas son: Lo Ovalle y El Parrón.
20:35 hrs. 🔴 Por persona en la vía, el servicio en #L2 solo se encuentra disponible desde Vespucio Norte a Ciudad del Niño, y de La Cisterna a Hospital El Pino.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 23, 2026
Lo más leído
- Metro suspende servicio en tramo de la Línea 2 por persona en la vía
- Alcaldesa de La Serena critica trabas de Senapred para entregar recursos: "No nos permite ayudar a la gente"
- Senado aplaza el despacho de la megarreforma por falta de quórum
- Cámara de Diputados aprueba informe de Comisión Mixta sobre la megarreforma y pasa al Senado para su votación final
- "Claramente": Diputado Jorge Díaz afirma que el PDG pierde la hegemonía en las negociaciones con el Gobierno tras el "consenso" alcanzado por la DC en la megarreforma