Tribunal rebajó medidas cautelares de Manuel Monsalve: Pasó a arresto domiciliario nocturno

Este jueves, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rebajó la medida cautelar del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pasando de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno.

Cabe recordar que Monsalve es investigado por el delito de abuso sexual y violación contra una subalterna, hechos ocurridos en septiembre de 2024.

La audiencia se llevó a cabo tras una solicitud de su defensa, que pedía modificar la medida cautelar, pasando a una menos gravosa.

El defensor penal público Víctor Providel comentó que “el tribunal valoró y reconoció que el tiempo que ha estado privado de libertad Manuel Monsalve, esto es aproximadamente 20 meses o 617 días, era un tiempo que indudablemente, y también lo reconoce el Ministerio Público, era un antecedente para modificar la medida cautelar”, según consigna Radio Bío Bío.

En esa línea, el tribunal accedió a la petición. La cautelar regirá entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Monsalve se encuentra a la espera del juicio, que se llevaría a cabo en 2027.