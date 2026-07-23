EA Sports FC 27 presenta su primer tráiler y confirma un modo de mundo abierto

EA Sports presentó el primer tráiler de FC 27 y confirmó una de las mayores novedades en la historia reciente de la saga: la llegada de un modo de mundo abierto que permitirá recorrer espacios sociales, jugar partidos informales y encontrarse con otros usuarios.

El nuevo modo se llamará The Grounds y estará centrado en la experiencia creada alrededor de Clubes. Los jugadores podrán disputar encuentros callejeros con amigos, mejorar las habilidades de sus personajes, interactuar con mentores y personalizar su apariencia dentro y fuera de la cancha.

El avance también mostró cambios para Ultimate Team, el modo Carrera y la jugabilidad, además del regreso de personajes conocidos por los seguidores de la franquicia.

¿Cómo será el mundo abierto de FC 27?

The Grounds funcionará como un espacio social en el que los usuarios podrán desplazarse entre distintas actividades, participar en minijuegos y organizar partidos de fútbol informal.

La propuesta recuerda al modelo utilizado por la saga NBA 2K, que cuenta con una zona común donde los jugadores se encuentran, compiten y personalizan a sus personajes.

Según la descripción entregada por EA Sports, el nuevo modo conectará “las calles con el estadio” y permitirá desarrollar al futbolista creado mediante partidos, desafíos y la ayuda de figuras reconocidas del fútbol.

Sin embargo, The Grounds y las nuevas funciones de Clubes solo estarán disponibles en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2. Los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One podrán acceder al juego, pero no a esta experiencia.

Alex Hunter regresa a la saga

El tráiler también confirmó el regreso de Alex Hunter, protagonista de El Camino, el modo historia introducido originalmente en FIFA 17.

El personaje volverá diez años después de su primera aparición y cumplirá el rol de mentor dentro de The Grounds, ayudando a los futbolistas creados por los usuarios a progresar.

Además, el avance mostró referencias a Ted Lasso y al club ficticio AFC Richmond, aunque todavía no se conocen todos los detalles sobre su participación en el videojuego.

Novedades en Ultimate Team

El modo Ultimate Team incorporará la denominada Galería de FUT, una función que permitirá coleccionar y organizar las cartas obtenidas durante las distintas temporadas.

Los usuarios podrán aumentar el nivel de su galería, conseguir recompensas y conservar un registro de los futbolistas que formen parte de sus planteles.

También debutarán las cartas Hall of FUT, dedicadas a jugadores populares entre la comunidad. Entre los primeros nombres confirmados aparecen Adebayo Akinfenwa, Marouane Fellaini, Loïc Rémy, Eljero Elia y Giovani dos Santos. La presencia de estos futbolistas también fue detallada por EA en las recompensas de reserva de FC 27.

Otro de los regresos adelantados en el tráiler es el de Sergio “Kun” Agüero, quien volvería a Ultimate Team mediante una carta de Icono.

Cambios en el modo Carrera y la jugabilidad

EA Sports anunció una reconstrucción del mercado de fichajes en el modo Carrera, con el objetivo de reducir la monotonía y generar movimientos más variados durante las temporadas.

También llegará el denominado OVR Dinámico, un sistema que permitirá observar cambios en la valoración general de los futbolistas según su evolución y rendimiento.

En Carrera de Futbolista se incorporarán rivalidades por un puesto de titular, mientras que el modo de entrenador recibirá nuevos desafíos de creación y otras opciones de gestión.

En cuanto a la jugabilidad, el primer avance adelantó un rebalanceo de la inteligencia artificial defensiva, combinaciones ofensivas más rápidas, nuevos movimientos de desmarque y cambios en los tiros de esquina.

También se reducirá la influencia automática de la inteligencia artificial en defensa, se eliminarán algunas entradas automáticas y se dará mayor importancia al control manual de los jugadores.

¿Cuándo se estrenará EA Sports FC 27?

EA Sports FC 27 será lanzado el 25 de septiembre de 2026, mientras que algunas de sus ediciones ofrecerán acceso anticipado. Las reservas comenzaron este jueves 23 de julio.

EA confirmó que el videojuego incluirá desde su lanzamiento los modos Carrera, Ultimate Team, The Grounds, Partido rápido y Temporadas.