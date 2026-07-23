Corrida Familiar de Maipú abre 2 mil nuevos cupos: revisa precios y cómo inscribirse

La organización de la quinta Corrida Familiar de Maipú anunció la apertura de 2.000 nuevos cupos, luego de la alta demanda registrada durante la primera etapa de inscripciones.

El evento deportivo y comunitario se realizará el próximo domingo 13 de septiembre y contará con categorías de 5K y 10K.

Las nuevas inscripciones estarán disponibles a través del sitio web oficial de la corrida, manteniendo los valores informados inicialmente: $2.500 para la categoría 5K y $3.500 para la 10K.

El monto incluye el número oficial de competencia y el kit de carrera.

¿Cómo inscribirse en la Corrida Familiar de Maipú?

Las personas interesadas deberán registrarse mediante la página www.corridafamiliardemaipu.cl.

Desde la organización llamaron a realizar el proceso con anticipación, debido al rápido agotamiento de los cupos disponibles durante la convocatoria inicial.

La corrida comenzará en el Templo Votivo de Maipú y finalizará en el centro comercial Arauco Maipú.