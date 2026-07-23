Comic Con de San Diego: Estos son los anuncios que se esperan para la convención de este año

(CNN Español) — La Comic-Con de San Diego, que comenzó este jueves y concluye este domingo en la ciudad californiana, es el epicentro durante cuatro días de las noticias más importantes en materia de cómics, películas y series de ciencia ficción, horror y fantasía.

Las redes sociales ya muestran trajes, piezas de utilería e imágenes inéditas de películas y series que aún no se han estrenado. Hollywood sabe que esta convención, realizada por primera vez en 1970, concentra al público más fiel y activo cuando se trata de franquicias como “Star Wars”, DC, “Star Trek”, Marvel, Harry Potter, “Game of Thrones” y “The Lord of the Rings”, entre muchos otros.

La edición de 2026 de la Comic-Con de San Diego (SDCC, por sus siglas en inglés) promete grandes lanzamientos previstos en los paneles. El sitio web oficial de la SDCC tiene un cronograma de las presentaciones, pero a continuación hemos reunido aquellas asociadas con importantes películas y series de televisión.

“Avengers: Doomsday”

“The​ Lord of the Rings: The Rings of Power” (temporada 3)

“Pan’s​ Labyrinth” (aniversario 20 de la película)

“Lanters”

“Percy Jackson and the Olympians”

“Blade Runner 2099”

“Carrie”

“Ray Gunn”

“Aliens” (reunión del elenco por el 40 aniversario)

“Coyote vs. Acme”

“Spaceballs: The New One”

“Stuart Fails to Save the Universe”

“Avatar Aang: The Last Airbender”

“Reacher” (temporada 4)

“The Vampire Lestat”

“The Walking Dead:​ Dead City”

“Star Trek” (todas las series en Paramount+)

“Grimm” (reencuentro aniversario 15)

Vale recordar que Marvel Studios pudiera hacer otros anuncios en la SDCC, como el título oficial de “Black Panther 3” (no estaría mal que Denzel Washington subiese al escenario para anunciar cuál será su personaje en la cinta), la fecha de estreno y título de la próxima película de los X-Men, primeras imágenes de la serie “VisionQuest” (con Paul Bethany como Vision) y alguna revelaciones sobre proyectos como “Nova” y “Avengers: Secret Wars”, por ejemplo.

Jueves 23 de julio

“Percy Jackson and the Olympians”: la serie de fantasía basada en los libros de Rick Riordan arriba a su tercera temporada en Disney+. Será interesante ver la serie, inspirada en la mitología griega, tras el interés despertado por la película “La Odisea” en cines.

“Spaceballs: The New One”: es la secuela de la comedia “Spaceballs” de 1987, dirigida por Mel Brooks. La segunda parte reúne a parte del elenco original, como Bill Pullman, Rick Moranis, Daphne Zuniga y el mismísimo Mel Brooks, quien tiene 100 años. Se espera que se lance el primer tráiler.

“The Vampire Lestat”: la serie, basada en la novela de Anne Rice, sigue la historia del célebre vampiro Lestat, a quien los espectadores conocieron en las temporadas 1 y 2 de “Interview with a Vampire”. Se espera que el canal AMC también presente algún adelanto sobre “Night Island”, inspirada en otro libro de Anne Rice, “The Queen of the Damned”.

“Stuart Fails to Save the Universe”: es el nuevo spin-off de “The Big Bang Theory” y su debut en la Comic-Con será una prueba del respaldo hacia una serie que aborda temas como los cómics, las realidades alternativas y la cultura pop.

“Avatar Aang: The Last Airbender”: tras haber sido filtrada por un hacker, Paramount se vio obligada a lanzar esta película animada en su plataforma de streaming, Paramount+, este 25 de julio. Pero su panel podría dar indicios de los planes que hay con la franquicia.

Viernes 24 de julio

“The Lord of the Rings: The Rings of Power”: considerada la serie más costosa de la televisión, la temporada 3 de “The Lord of the Rings: The Rings of Power” se estrena este 11 de noviembre y Prime Video ya anunció que estrenará un primer tráiler en la Comic-Con de San Diego.

“Lanterns”: la serie de HBO está basada en los personajes de la historieta de DC “Linterna verde”. Protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre, como dos integrantes del cuerpo de linternas verdes, que deben defender la Tierra. Promete una versión realista de esta historia. Se espera un nuevo tráiler o la exhibición de secuencias inéditas del programa. (HBO y DC forman parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros. Discovery).

“Blade Runner 2099”: la serie de Prime Video expande el universo cyberpunk de las películas “Blade Runner” y “Blade Runner 2049” (2017). En esta oportunidad, la actriz ganadora del premio Oscar Michelle Yeoh interpreta a una replicante que une fuerzas con el personaje encarnado por Hunter Schafer (“Euphoria”) en el Los Ángeles del futuro.

“Pan’s Labyrinth”: el director mexicano Guillermo del Toro celebra en la Comic-Con de San Diego el 20 aniversario de su película rodada en España “El laberinto del fauno”.

“Ray Gunn”: es la nueva película animada de Brad Bird, el director de “The Incredibles” y “Ratatouille” para Pixar. Este proyecto es el primero que dirige para Pixar; una idea en la que ha trabajado desde hace décadas y que combina ciencia ficción con el género de detectives.

Sábado 25 de julio

“Avengers: Doomsday”: el panel de la esperada película de Marvel se realizará en el salón H de la SDCC, que es el espacio reservado para los paneles más importantes. El stand de “Avengers: Doomsday” tiene expuestos los trajes de varios personajes de la cinta.

Se espera la presencia de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, así como de los directores de la película, Joe y Anthony Russo.

Por ahora no está anunciado qué actores estarán presentes, pero es bueno recordar que fue en la Comic-Con de San Diego de 2024 en la que se anunció, con su presencia física, que Robert Downey Jr. sería Dr. Doom. Así que no se puede descartar que se presenten nuevas escenas y se revelen los nombres de otros actores sumados el elenco.

“Star Trek: Strange New Worlds”: no sería una Comic-Con sin “Star Trek”, así que habrá un panel para presentar al elenco de la temporada 4 de “Star Trek: Strange New Worlds”.

“Carrie”: es una adaptación en formato de serie de la famosa novela de Stephen King. El creador y director de la serie es Mike Flanagan, quien ya ha adaptado tres obras de King. En la serie, Carrie, interpretada por Summer H. Howell, es una joven adolescente que sufre acoso de sus compañeras en la escuela secundaria; pero esto cambiará cuando Carrie descubra que tiene poderes telequinéticos.

“Matchbox: The Movie”: al igual que “Barbie” y “G.I. Joe”, esta película original de Apple TV+ con actores está basada en la línea de autos de juguete de Mattel. La protagoniza John Cena como un agente de la CIA que regresa al pueblo donde nació y recluta a los amigos de su infancia para salvar al mundo.

Apple TV+: la plataforma comentará el estatus de sus tres exitosas series de género –”Silo”, “Widow’s Bay” y “Dark Matter”–, pero podría lanzarse el tráiler de la esperada serie cyberpunk “Neuromancer”, basada en el libro de William Gibson

“Coyote vs. Acme”: distribuida por Ketchup Entertainment, esta película mezcla acción real, con actores como Will Forte, con personajes de dibujos animados de “Looney Tunes”; en este caso, el Coyote y el Correcaminos.

“Reacher”: la exitosa serie sobre el fornido justiciero Jack Reacher (Alan Ritchson) estrena este 2026 su cuarta temporada y su primer spinoff, “Neagley”, sobre la detective privada Frances Neagley (Maria Sten). Cabe esperar ver los primeros avances de ambas series.

Domingo 25 de julio

60 aniversario de “Star Trek”: la franquicia cumple 60 años, así que este panel reunirá a algunas figuras importantes de la saga a lo largo de la historia: Michael Dorn, Robert Picardo, Connor Trinneer, Cirroc Lofton, Doug Jones, Michelle Hurd, Jerry O’Connell, Christina Chong, Karim Diané y George Takei (de la serie original de 1966).