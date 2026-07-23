Científicos documentan por primera vez cómo las orcas hacen explotar peces luna con impactos a alta velocidad en aguas mexicanas

(CNN) – Un nuevo comportamiento de caza de orcas fue documentado en el Golfo de California y el Océano Pacífico mexicano: dos individuos coordinan un ataque en el que uno sujeta a un pez luna por la cola mientras el otro embiste al animal a alta velocidad, fragmentándolo en cientos de pedazos. El hallazgo fue publicado este jueves en la revista científica Frontiers in Ethology.

Extraordinary underwater videos have captured orcas making sunfish explode by ramming them at high speed. The behaviour may help juvenile orcas feed by breaking the prey into many small pieces, but it also appears that the orcas may enjoy playing with their food.⁠ Read more:… pic.twitter.com/gENpiAC3LX — New Scientist (@newscientist) July 23, 2026

La autora principal del estudio, Kathryn Ayres, científica de la organización de conservación marina Beneath the Waves, filmó el primer evento el 29 de julio de 2024 mientras guiaba un safari oceánico cerca de San José del Cabo, Baja California Sur. “Ver al pez luna fragmentarse en innumerables piezas fue diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado antes”, declaró a CNN. Un segundo video fue captado por otro operador turístico en el Golfo de California en septiembre del mismo año.

En ambos casos, la secuencia fue similar: una orca sujeta al pez luna de cola afilada (Masturus lanceolatus) por la cola, mientras su compañera toma impulso y lo impacta como un tren de carga. Tras la explosión, las orcas jóvenes devoran los fragmentos que flotan en el agua mientras los adultos consumen los restos del cadáver.

¿Alimentación o juego?

Los peces luna de cola afilada se encuentran entre los peces más pesados del mundo, con hasta 4.000 libras (1.800 kilogramos) y 3 metros de longitud. Monika Wieland Shields, directora del Instituto de Comportamiento de Orcas, calificó el hallazgo como un “comportamiento recién documentado” sin precedentes conocidos.

Sin embargo, los investigadores señalan que la motivación podría no ser puramente alimenticia. Ayres detectó en las imágenes que el pez ya presentaba una herida previa al impacto final, lo que indica que las orcas ya le habían extraído los órganos internos —las partes más ricas en nutrientes— antes de hacerlo explotar. “Esto sugiere que hacer explotar al pez luna puede no haber tenido un propósito alimenticio inmediato y podría haber sido solo por diversión”, explicó la investigadora.

Las orcas tienen antecedentes documentados de comportamientos lúdicos con sus presas: en Puget Sound se les observó usando salmones muertos como sombreros o envolviéndose intestinos de focas en las aletas. Shields señaló que en muchos de estos casos “no parece haber una razón funcional más que el juego”.

Ayres advirtió que aún no es posible determinar si este comportamiento es exclusivo de esta población de orcas o refleja algo único en la anatomía del Masturus lanceolatus.