Con multas de hasta $716 millones: Cámara de Diputadas y Diputados aprueba proyecto que sanciona las deepfakes

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, por 129 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa que regula las deepfakes, es decir, el uso no consentido de tecnologías de inteligencia artificial (IA) para generar, difundir o almacenar imitaciones digitales realistas de su imagen, cuerpo o voz.

El proyecto busca que la imagen, cuerpo y voz de una persona constituyan un objeto de protección jurídica específica frente a la reproducción tecnológica no autorizada.

Además, contempla que los tribunales decreten medidas cautelares, como el retiro o bloqueo de contenido, para evitar un daño irreparable. Incluso, se estipulan multas que van desde las 5 mil hasta las 10 mil UTM, lo que equivale a $358 millones y $716 millones.

Aprobación del proyecto

“Niñas, adolescentes y mujeres, son las principales víctimas de la violencia digital. La inteligencia artificial ha potenciado nuevas formas de violencia y desinformación, y frente a ellas, el Estado tiene el deber de actuar”, sostuvo durante la sesión la diputada Irací Hassler (PC).

Por otro lado, la parlamentaria Priscilla Castillo (DC) añadió que “hoy con la inteligencia artificial una imagen falsa puede destruir una vida en pocos segundos, porque cuando alguien utiliza esta tecnología (…) no solo está manipulando un archivo, está manipulando la confianza, está sembrando la duda”.

Incluso, se excluyen de la categoría de deepfakes las parodias, críticas o expresiones artísticas, siempre que sean identificables como tales y que no induzcan a error ni causen daño.

Entre las interrogantes de la propuesta figuró el poder otorgado a las plataformas para decidir qué contenido retirar, advirtiendo riesgos sobre la libertad de expresión o del desarrollo tecnológico.

Ahora, el proyecto volverá a ser revisado por la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en la que se abordarán las indicaciones presentadas por los diputados.