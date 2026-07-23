Seis de cada diez chilenos no cumplen el mínimo de actividad física recomendado, según el Ministerio del Deporte

La falta de tiempo continúa alejando a los chilenos de la actividad física regular. Según cifras del Ministerio del Deporte, el 59,6% de las personas adultas no cumple el mínimo recomendado de ejercicio durante su tiempo libre, mientras que un 49,3% señala la falta de tiempo como el principal obstáculo para entrenar.

Constancia por sobre duración

Frente a este panorama, Martín Domínguez, preparador físico de Los Cóndores y embajador de la marca de equipamiento deportivo Matrix Fitness, sostiene que la duración de las sesiones no debería ser un impedimento para hacer ejercicio, aunque tampoco existe una cantidad de minutos universal que funcione para todas las personas. “No hace falta pasar dos horas en un gimnasio para obtener beneficios. Lo más importante es desarrollar el hábito y ser constante”, explica el especialista.

Para quienes cuentan con poco tiempo disponible, Domínguez recomienda priorizar ejercicios de fuerza combinados con trabajo cardiovascular, y destaca el uso de máquinas de gimnasio como una herramienta que permite ajustar la carga rápidamente y comenzar a entrenar sin necesidad de preparar distintas estaciones. Según explica, estos equipos ofrecen mayor estabilidad y facilitan enfocar el trabajo en grupos musculares específicos.

Entre sus sugerencias concretas, el preparador físico propone una sesión de 30 minutos dividida en tres bloques de 8 minutos con pausas breves entre cada uno, alternando 30 segundos de trabajo con 30 segundos de recuperación, ajustando la intensidad según el nivel de cada persona. Este formato permitiría mantener una alta calidad de entrenamiento en poco tiempo.

Domínguez también advierte sobre uno de los errores más frecuentes al adoptar rutinas cortas: intentar compensar la falta de tiempo elevando excesivamente la intensidad, lo que puede perjudicar la continuidad del entrenamiento y aumentar el riesgo de lesiones.

Por eso, recomienda iniciar con cargas manejables, aprender correctamente la técnica de cada movimiento y aumentar la dificultad de forma progresiva. El especialista subraya que la orientación de un profesional resulta especialmente relevante para personas que llevan tiempo sin entrenar, presentan alguna condición de salud o buscan trabajar con intensidades elevadas.