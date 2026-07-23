Río atmosférico llegará el último fin de semana de julio: Estas serán las regiones más afectadas por las lluvias

Tras las fuertes lluvias que afectaron a la zona central y, principalmente, al norte chico, el Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo (ECMWF) y el Sistema Global de Pronóstico (GFS) advierten que llegará un nuevo sistema frontal acompañado de un río atmosférico de categoría dos a tres, para este fin de semana, según indicó Meteored.

A pesar de las precipitaciones de la semana anterior, el Informe Climatológico Diario Nacional de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) da cuenta de que aún hay estaciones que muestran un déficit pluviométrico, como es el caso de Chillán (39,7%) y Concepción (21,9%).

Regiones más afectadas

El domingo será el día más complejo, especialmente para las regiones del Biobío y La Araucanía, que concentrarán los efectos más intensos, ya que se proyectan lluvias intensas durante todo el día y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h en sectores de la cordillera.

Incluso, durante la noche en las provincias de Arauco y Malleco podría haber actividad eléctrica.

Dentro de las localidades más afectadas se encuentran las comunas de San Fabián de Alinco, Ralco, Pucón, donde podrían acumularse entre 50 y 10 mm durante el domingo.

¿Cuál es el pronóstico para Santiago?

En la Región Metropolitana, un nuevo sistema frontal ingresará el jueves por la tarde, dejando montos más bajos que los anteriores, ya que se esperan entre 3 y 5 mm de lluvia en la capital, además de nevadas en la cordillera antes del ingreso del frente.