Mujer pasó siete meses en prisión preventiva tras falso positivo por porte de cocaína: Justicia ordenó que el Fisco la indemnice con $35 millones

La Corte de Apelaciones de Iquique condenó al Fisco a pagar una indemnización de $35.000.000 por concepto de daño moral una mujer que permaneció siete meses en prisión preventiva imputada por tráfico de drogas.

Según lo informado por el Poder Judicial, la medida cautelar se aplicó luego de que la prueba de campo realizada a tres potes de queratina adquiridos en Bolivia arrojara un falso positivo a la presencia de cocaína.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la responsabilidad del Estado establecida previamente por el Primer Juzgado de Letras de Iquique, pero decidió elevar el monto indemnizatorio.

Los magistrados argumentaron que el incremento responde a la gravedad y las consecuencias que implica someter a una persona a una imputación penal carente de fundamento fáctico y jurídico.

Asimismo, la resolución descartó los cobros por daño emergente y lucro cesante solicitados por la demandante.

Según determinó el tribunal, los antecedentes laborales presentados junto a los informes del Departamento de Migraciones y Policía Internacional resultaron insuficientes para acreditar que la afectada desempeñara un trabajo remunerado al momento de su detención.