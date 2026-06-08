Museo de la Memoria tendrá dos funciones teatrales con adhesión voluntaria por el Mes de la Diversidad

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos presentará dos funciones teatrales durante junio, en el marco del Mes de la Diversidad.

Se trata de “Nosotras las Monstruas” y “Noche tan Linda”, montajes que abordan temas como identidad, exclusión, violencia, migración y derechos humanos desde experiencias vinculadas a las disidencias sexuales.

Las obras se realizarán el jueves 11 y viernes 12 de junio, respectivamente, a las 19:00 horas, en el museo ubicado en Matucana 501, Santiago.

Ambas funciones serán con adhesión voluntaria, modalidad que permite el ingreso del público sin un valor fijo de entrada.

La programación es impulsada por CoArtRe, organización liderada por la directora y gestora cultural Jacqueline Roumeau, con una trayectoria enfocada en proyectos escénicos vinculados a comunidades y territorios históricamente poco visibilizados.

Sus trabajos han abordado realidades de personas privadas de libertad, comunidades migrantes y colectivos LGBTIQ+.

La primera función será “Nosotras las Monstruas”, dirigida por Roumeau. El montaje toma como referencia “Las criadas”, obra del dramaturgo francés Jean Genet, para desarrollar una propuesta contemporánea sobre relaciones de poder, desigualdad social y distintas formas de violencia.

La obra reúne a actores de la comunidad LGBTIQ+ y presenta personajes cuyas experiencias permiten reflexionar sobre diversidad, subordinación y abuso de poder.

El viernes será el turno de “Noche tan Linda”, escrita por Pablo García Gamez y dirigida por Martín Balmaceda.

La historia sigue a José Macario-Camelia Margarita, una mujer trans que imagina transformarse en la cantante cubana La Lupe como forma de enfrentar un entorno marcado por la pobreza, la marginalidad y la violencia. La obra aborda identidad de género, migración y exclusión urbana en América Latina.

Ambas producciones y su plan de gestión cuentan con financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Según la cartera, este programa está orientado a apoyar a organizaciones culturales que desarrollan programación, acciones de participación, creación y experimentación artística, con el objetivo de fortalecer la continuidad de su trabajo

Coordenadas

“Nosotras las Monstruas”

Jueves 11 de junio, 19:00 horas

“Noche tan Linda”

Viernes 12 de junio, 19:00 horas

Lugar: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 501, Santiago

Entrada: Adhesión voluntaria