Cesco alerta que Codelco vive una crisis y propone cuatro reformas para replantear su funcionamiento

El centro de estudios minero Cesco planteó cuatro reformas estructurales para Codelco a la nueva administración de la cuprera, encabezada por Bernardo Fontaine como presidente del directorio y Jorge Gómez como CEO, en un documento en el que advierte que la corporación enfrenta “una de las peores crisis de su historia”.

El think tank califica los problemas de la estatal como desafíos estructurales vinculados a productividad, gobernanza, ejecución de proyectos, seguridad y continuidad estratégica, no como problemas coyunturales asociados a deuda o precios del cobre.

“Los desafíos que enfrenta Codelco ya no pueden entenderse únicamente como problemas coyunturales asociados a deuda o precios del cobre, sino como desafíos estructurales vinculados a productividad, gobernanza, ejecución de proyectos, seguridad y continuidad estratégica”, afirmó Jorge Cantallopts, director ejecutivo de Cesco, según consignó Diario Financiero.

Durante los últimos quince años, Codelco ejecutó el mayor ciclo de inversión de su historia sin lograr aumentos equivalentes de producción ni mejoras operacionales.

La producción cayó desde niveles cercanos a 1,7 millones de toneladas a cifras próximas a 1,3 millones y 1,4 millones anuales, mientras la deuda financiera alcanzó máximos históricos incluso en un contexto de precios elevados del cobre.

Reforma 1: Convertir Codelco en un holding con filiales por operación

La primera propuesta es transformar Codelco en un holding. La idea es convertirla en una sociedad matriz estatal que mantenga el 100% del control accionario del Estado, pero que transforme sus actuales operaciones divisionales en filiales constituidas según criterios operacionales, geográficos o funcionales.

“Codelco tiene una complejidad operacional muy alta y, curiosamente, una estructura organizacional muy simple, que no es suficiente para los desafíos que enfrenta”, señaló Cantallopts.

Una posible estructura incluiría una empresa que agrupe las faenas del norte —Chuquicamata, Radomiro Tomic, Gaby y Ministro Hales— y compañías separadas para El Salvador, Andina, El Teniente, puertos y fundiciones y refinerías.

Reforma 2: Separar el gobierno corporativo del ciclo político

La segunda reforma apunta a separar el gobierno corporativo del ciclo político. Cesco detecta una “débil dirección y control del dueño” en Codelco y plantea reforzar que la empresa es del Estado y no del gobierno de turno, fortaleciendo los mecanismos que permitan continuidad técnica y estratégica frente a ciclos políticos más breves que los horizontes de maduración de la minería.

Esto implica que directores y presidente no cambien con cada administración, mayor exigencia en la selección de directores y mayor continuidad en sus cargos.

Reforma 3: Trasladar el foco desde la producción hacia la rentabilidad

La tercera propuesta es trasladar el foco desde la producción hacia la rentabilidad.

Cesco advierte que la lógica histórica de invertir para alcanzar determinadas metas productivas debe revisarse, y que la pregunta central debe ser cómo asegurar que cada inversión sea efectivamente rentable.

Cantallopts sostuvo que es “necesario y urgente” avanzar en una revisión integral de los proyectos estructurales para ver si pueden reformularse reduciendo su tamaño o secuencia pero aumentando su rentabilidad.

Reforma 4: Abrir proyectos a capital privado y a la bolsa

La cuarta propuesta es acceder a capital privado y abrir proyectos a la bolsa. Cesco plantea que Codelco amplíe sus joint ventures y asociaciones estratégicas con privados, aprovechando su vasta propiedad minera.

Como referentes, cita acuerdos ya existentes con Freeport en El Abra, Anglo en el distrito Andina-Los Bronces, Rio Tinto en Nuevo Cobre, BHP en el proyecto Anillo y Pucobre en Tovaku.

Cantallopts señala además que proyectos de exploración específicos podrían abrirse a la bolsa, tanto en Chile como en mercados con mayor experiencia minera como las bolsas de Toronto, Londres y Australia.

“La situación actual de la corporación exige retomar esa discusión con sentido de urgencia”, concluye Cesco.