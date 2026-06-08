Subdere abre la puerta a focalizar rebaja de contribuciones para adultos mayores: “No se descarta”

El subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, abrió la puerta a que el Gobierno evalúe ajustes o una eventual focalización a la propuesta que busca eliminar el pago de contribuciones para adultos mayores, en medio de los reparos planteados por alcaldes de distintos sectores políticos.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad de la Subdere defendió el objetivo de la medida, incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional, pero señaló que el Ejecutivo mantiene disponibilidad para revisar mecanismos que permitan viabilizar el proyecto durante su tramitación legislativa.

Consultado sobre si el Gobierno podría abrirse a poner límites o focalizar la exención de contribuciones, Figueroa respondió: “No se descarta”.

¿Qué dijo la Subdere sobre la rebaja de contribuciones?

El subsecretario sostuvo que el Ejecutivo está abierto a buscar acuerdos en el Congreso y con los municipios, luego de las críticas surgidas por el eventual impacto financiero que tendría la medida en las arcas comunales.

“El Gobierno está siempre abierto y disponible, lo hemos dicho, lo dijo el Presidente, lo dijo el ministro de Hacienda”, afirmó.

Figueroa explicó que el proyecto apunta a aliviar la carga económica de adultos mayores de 65 años respecto de su primera vivienda, pero reconoció que podrían discutirse límites o mecanismos de focalización si así se plantea durante el debate parlamentario.

“Si hay alguna propuesta que haga algún parlamentario respecto a ponerle un techo, pero sí es importante entender, acá se hace la caricatura de que se va a beneficiar a las personas de propiedades de mayor costo”, señaló.

La autoridad defendió que los impuestos territoriales son “injustos”, debido a que recaen sobre bienes que, a su juicio, ya tributaron previamente.

“Mi convicción es que los impuestos territoriales son injustos, porque vienen a tributar doblemente respecto a bienes que ya se tributaron”, sostuvo.

Según Figueroa, la propuesta podría beneficiar a cerca de 230 mil personas o familias adultas mayores que actualmente pagan contribuciones por su vivienda principal.

Compensación al Fondo Común Municipal

Uno de los puntos más sensibles de la discusión ha sido el efecto que la eliminación de contribuciones podría tener en el Fondo Común Municipal, principal fuente de financiamiento para gran parte de los municipios del país.

Figueroa descartó que el fondo vaya a quedar desfinanciado y aseguró que los recursos que dejen de ingresar serán compensados mediante una transferencia directa.

“El Fondo Común Municipal no se toca, los recursos que se dejan de percibir se compensan”, afirmó.

El subsecretario detalló que el monto que dejaría de ingresar al fondo corresponde a cerca de $112 mil millones, equivalente a aproximadamente un 3% de su recaudación total.

“Hay una parte que no va a entrar directamente al fondo, y esa parte el Gobierno se comprometió, y está en el texto del proyecto de ley, se va a compensar a través de una transferencia directa al fondo equivalente al monto que se deja de recaudar”, explicó.

Además, sostuvo que el Ejecutivo busca una fórmula para que esa compensación quede establecida de manera permanente en la ley y no dependa cada año de una negociación presupuestaria.

“La idea es que esta compensación esté en esa base, de forma tal que no haya que todos los años ir a discutir”, señaló.

La merma que preocupa a los alcaldes

Pese a esa compensación, Figueroa reconoció que existe una segunda fuente de ingresos municipales que no está contemplada dentro de la reposición directa: los ingresos propios permanentes que cada comuna recauda para sí misma.

“Hay una segunda parte, que es la parte que le hemos llamado del ingreso propio permanente, que los municipios recaudan para sí mismos, que no va a contribuir al fondo, esa es una parte que no se va a reponer”, afirmó.

Según el subsecretario, esa merma bordearía en promedio un 0,5% del presupuesto municipal, aunque en algunas comunas el impacto sería mayor.

“En promedio estamos hablando de $60 mil millones y en promedio una afectación de un 0,5% del presupuesto de los municipios, que en algunos casos es un porcentaje un poco mayor, como el caso de La Reina, que es cerca del 5% o 6%; Vitacura, Las Condes, Providencia, que es un 3%”, detalló.

En ese escenario, el Gobierno mantiene una mesa técnica con alcaldes para revisar fórmulas de mitigación. Entre las alternativas, Figueroa mencionó una eventual gradualidad en la implementación de la medida.

“Ahí estamos buscando alternativas para poder mitigar ese efecto, buscar quizá una gradualidad en la implementación, de forma tal de que el choque no sea tan brusco”, dijo.

El subsecretario también mencionó posibles medidas de ahorro administrativo para los municipios, como reemplazar las notificaciones por correo certificado en multas de TAG por avisos mediante dirección electrónica.

“Si uno lo lleva a la práctica, estamos hablando de un ahorro de cerca de $22 mil millones”, sostuvo.

Finalmente, Figueroa insistió en que el Gobierno busca compatibilizar el alivio económico para adultos mayores con la continuidad de los servicios municipales.

“No generemos un perjuicio en la provisión de servicios que están entregando esos municipios”, cerró.