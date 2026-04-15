Cultura cocina

Día de la Cocina Chilena: Las 10 recetas más buscadas por los chilenos en internet

Por Constanza Zambrano

15.04.2026 / 19:37

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Las consultas en el buscador de Google revelaron que los chilenos han vuelto a preferir los clásicos de cuchara y la cocina de hogar, como la cazuela o el charquicán.

Este miércoles se celebra el Día de la Cocina Chilena, instancia en la que se rinde homenaje a las preparaciones tradicionales del país.

En este contexto, Google reveló que ha habido un creciente interés de las personas en Chile por redescubrir sus platos raíces a través del buscador.

“Bajo el concepto de Gastronomía de Chile, las consultas en el buscador durante la última semana reflejan un marcado regreso a los clásicos de cuchara y la cocina de hogar”, señalaron desde Coogle.

Según la empresa tecnológica, la carbonada y los porotos con riendas han sido las recetas más buscadas durante este período, detallando que el interés por los platos típicos va más allá de los ingredientes, ya que las personas también buscan diferentes técnicas para prepararlos y cuáles son las variaciones regionales de cada uno.

Revisa la lista de los 10 platos tradicionales más buscados en Google:

  • 1. Porotos con riendas.
  • 2. Cómo hacer cazuela.
  • 3. Salsa americana.
  • 4. Ingredientes pebre chileno.
  • 5. Mantecados chilenos.
  • 6. Postres chilenos.
  • 7. Prietas chilenas.
  • 8. Merken Chile.
  • 9. Tortas chilenas.
  • 10. Charquicán chileno.

Revisa el listado de consultas en tendencia en este Día de la Cocina Chilena:

  • 1. Receta chilena.
  • 2. Comida chilena.
  • 3. Cocina chilena.
  • 4. Recetas.
  • 5. Palma chilena.
  • 6. Carbonada.
  • 7. Carbonada chilena.
  • 8. Cazuela.
  • 9. Cazuela chilena.
  • 10. Recetas chilenas.

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