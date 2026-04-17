“Una propuesta muy atractiva”: Ministro de Transportes valora plan para extender el Metro a Peñalolén y La Reina

El ministro de Transportes, Louis de Grange, comentó la propuesta de los alcaldes Miguel Concha (Peñalolén) y José Manuel Palacios (La Reina) respecto de la extensión de la red de Metro de Santiago.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, se refirió a la propuesta de los alcaldes Miguel Concha (Peñalolén) y José Manuel Palacios (La Reina), respecto de la extensión de la red de Metro hacia zonas de ambas comunas que presentan altos tiempos de traslado.

En concreto, la iniciativa contempla, en una primera etapa, la extensión de la Línea 3 desde Fernando Castillo Velasco hasta el Hospital Militar, en La Reina, para luego continuar hacia el sur por avenida Consistorial, incorporando nuevas estaciones en Arrieta y Consistorial.

Lo anterior tiene como objetivo mejorar la conectividad en zonas donde los trayectos actualmente pueden superar, en promedio, los 90 minutos en hora punta.

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En ese contexto, el titular de Transportes señaló que se trata de “una propuesta que parece muy, muy atractiva”.

Asimismo, el gerente general del Metro, Felipe Bravo, complementó que estas ideas deben ser sometidas a evaluación y priorización, y que se requiere la aprobación de los recursos necesarios para concretarlas.