Cuky Pérez, experta en data science, frente a los desafíos de la IA: “Hay que poner un impuesto a la automatización”

María de los Ángeles Pérez, más conocida como Cuky Pérez, es una de las chilenas con mayor trayectoria en Silicon Valley. La experta en data science abordó los desafíos de la inteligencia artificial, el futuro del empleo y las oportunidades que tiene Chile para insertarse en la economía del conocimiento.

En entrevista con Influyentes, Pérez valoró las advertencias del papa León XIV sobre la inteligencia artificial. “Hace tiempo que uno esperaba una voz, una contraparte” frente a lo que ocurre en Silicon Valley y China. “Es algo importantísimo para el mundo tener una voz como el Papa, y que ponga en el fondo, en el centro, a lo humano”.

Respecto a la regulación de esta tecnología, la especialista reconoció que el escenario es complejo debido a la competencia entre Estados Unidos y China, aunque defendió el camino que ha seguido Europa. “Yo encuentro que injustamente se tiende a hablar de Europa como el país donde no están pasando las innovaciones, porque están regulados”, sostuvo.

Al analizar la posición de Chile, destacó que el principal activo sigue siendo el talento de sus profesionales. “Saben de Chile y saben, por ejemplo, el capital humano. Eso es algo que nos distingue, que nos diferencia”. Sin embargo, advirtió que “nos vamos. Somos un exportador de capital humano. (…). ¿dónde están los doctorados en Chile trabajando? No trabajan en la industria”.

Pérez sostuvo que existe una desconexión entre las empresas y el mundo académico. “Hay como una distancia desde la empresa hacia los académicos. Como que no es un flujo”, afirmando que muchas veces los investigadores son vistos como personas alejadas de los problemas productivos. “Cuando digo ‘oye, pero pidámosle a un académico que resuelva este problema’, te miran como si los académicos no entendieran del negocio”.

El dilema IA

Uno de los temas que más le preocupa a Pérez es el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo. “La IA es impresionante, lo que es capaz de hacer”, dijo, pero también advirtió que “es demasiado barato y rápido; es barato, es rápido, trabaja 24-7”. Frente a ese escenario, planteó que “hay que poner un impuesto a la automatización, tiene que haber un costo, porque si no, nunca el humano le gana a la máquina, porque somos mucho más caros” y “vamos a terminar con puras máquinas y con millones de personas desempleadas”.

En materia educacional, la especialista llamó a reforzar habilidades que considera propiamente humanas. “Esa capacidad crítica, de pensamiento crítico que tenemos y que se desarrolla. No nacemos con ese pensamiento crítico tan avanzado. Yo diría que eso es algo que las universidades tienen que realmente empezar a desarrollar”. A su juicio, las universidades deberán enfocarse mucho más en ese aspecto y alertó sobre quienes creen que basta con dominar herramientas tecnológicas, ya que “eso no es suficiente”.

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