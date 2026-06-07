Israel evalúa próximos pasos tras ofensiva iraní y advierte que está listo para actuar

(EFE) — Las fuerzas armadas israelíes mantienen en evaluación una eventual respuesta luego del ataque con misiles lanzado por Irán contra territorio israelí la noche del domingo. Así lo manifestó el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien aseguró que el Ejército está preparado para actuar una vez que exista una instrucción formal.

En una comunicación difundida por el propio Ejército, Zamir señaló que “las Fuerzas de Defensa de Israel atacarán al enemigo con determinación tan pronto como se dé la orden”, mientras participaba en reuniones de análisis junto al Foro del Estado Mayor para revisar el escenario generado tras la ofensiva iraní.

Las declaraciones se producen después de que el portavoz militar, Effie Defrin, calificara la acción de Teherán como un error de gran magnitud. “El régimen iraní ha cometido un gran error”, afirmó, agregando que los mandos militares se encuentran revisando “planes para el futuro”.

Según explicó Defrin, las autoridades iraníes buscan modificar el curso de los acontecimientos mediante estos ataques, los cuales fueron presentados como una respuesta a los bombardeos efectuados por Israel durante la jornada contra el Dahiye, en los suburbios del sur de Beirut.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército israelí, Irán disparó un total de once misiles dirigidos al norte de Israel. Las fuerzas israelíes sostuvieron que todos los proyectiles fueron interceptados con éxito.

La ofensiva representa el primer ataque iraní contra Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego pactado en abril. El episodio ha elevado nuevamente la tensión regional y ha abierto interrogantes sobre una posible reacción militar israelí.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que buscará comunicarse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para solicitarle que evite una represalia. El mandatario estadounidense afirmó además que aún considera posible alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.