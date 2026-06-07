Directora ejecutiva de Horizontal asegura que el proyecto de Sala Cuna “siempre ha estado financiado” e insta a hacer “todo lo políticamente posible” para que sea ley

La directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud, abordó en Influyentes de CNN Chile el debate sobre la megarreforma impulsada por la administración de José Antonio Kast.

En términos generales, destacó que la iniciativa pone en el centro del debate la importancia de cómo volver a crecer la economía e incentivar la inversión.

“En lo medular del proyecto es donde tenemos que poner las energías para que se logre avanzar y salir del estancamiento en que estamos, y así poder generar empleo y superar esta crisis laboral que enfrentamos”, dijo.

En cuanto a los desafíos, sostuvo que en materia de permisología se podría ser un “poco más ambicioso”. Desde su perspectiva, existen muchas más oportunidades para entregar certezas y acortar plazos.

“Nosotros creemos que ahí se puede hacer más y también en materia de empleo. Tenemos un documento que elaboramos al respecto”, detalló.

Respecto de las preocupaciones, destacó el crédito tributario al empleo debido a lo costoso que resulta implementarlo. Por ello, sugirió definir si es el mejor instrumento, puesto que “el mismo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha dicho que lo que se busca es proteger el empleo, pero no necesariamente crearlo. Y, ante las tasas de desempleo que tenemos y el costo de la propuesta, considero que hay que dar esa discusión técnica“.

Asimismo, en relación con el debate sobre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), planteó que “la franquicia tiene que ser modificada, pero no podemos dejar de tener un plan de capital humano“.

Además, destacó la importancia de asegurar la sostenibilidad fiscal necesaria y señaló que “uno puede compensar de distintas formas, no necesariamente con mayores impuestos”.

Consultada por la periodista Paula Escobar sobre cómo observa la gestión del titular de Hacienda, respondió: “Él, en lo positivo, ha sacado a Chile de la inercia en términos económicos“.

Asimismo, añadió que también ha reconocido que no ha tenido las “mejores formas” para plantear ciertas materias, como la controversia que generó el oficio de la Dipres que sugería revisar y discontinuar programas.

Por otro lado, respecto de los ajustes presupuestarios, sostuvo que, a su juicio, “recortar de manera uniforme a todos los ministerios, personalmente, creo que no es la mejor estrategia, porque todos tienen distintas holguras”.

“Hay que hacer todo lo políticamente posible para que se apruebe Sala Cuna”

Desde su experiencia en la Subsecretaría de la Mujer, señaló que se han sostenido diversos debates desde que, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, ingresó al Congreso el proyecto de Sala Cuna Universal.

Respecto del escenario actual, sostuvo que es pertinente que el Ejecutivo realice sus propios cálculos fiscales y revise los números, proyecciones e informes financieros. Sin embargo, aseguró que la iniciativa siempre ha contado con financiamiento.

Además, recordó que durante la administración saliente se alcanzaron diversos acuerdos y manifestó que “es legítimo revisar los números, pero creo importante hacer la distinción entre tener sus propios costos y decir algo como que el proyecto no está financiado, porque el proyecto sí tiene un informe financiero y una forma de financiamiento súper claramente establecida“.

Por lo mismo, calificó como “frustrante” que la iniciativa no se concretara durante el mandato de Gabriel Boric.

“Cuando las personas dicen por qué no se ha logrado avanzar en casi treinta años, es porque efectivamente toca temas ideológicos, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Se mete en el copago, se mete en la educación pública y privada, y también en cuál es el rol de los privados versus lo público en esta provisión. Entonces, por primera vez, yo vi que lográbamos tener un marco de entendimiento común, y lo que uno espera, y donde están las expectativas respecto de esta indicación, es que rescate ese acuerdo y no inicie una discusión desde cero.

Porque, al final, volver a abrir audiencias en el Congreso, volver a citar a expertos, eso ya ha ocurrido dos, tres o cuatro veces. Ya no da para más seguir en el mismo loop de no avanzar y no entender que el proyecto de Sala Cuna perfecto no existe. Yo creo que hay que partir de la base de que no se puede construir desde cero. Acá hay una legislación que ya existe, hay un derecho adquirido y una responsabilidad de los empleadores. Lo que corresponde hoy, en línea con lo que se venía trabajando en enero, es mejorar el proyecto, porque sí hay espacios de mejora.

Por ejemplo, la responsabilidad de las pymes se puede acotar más para evitar la judicialización, que efectivamente puede ocurrir, y eso hay que regularlo”, profundizó.

Respecto de los escenarios posibles, sostuvo que no considera negativo que la iniciativa forme parte de la megarreforma, puesto que su postura es “hacer todo lo posible políticamente para que se logre aprobar el proyecto de Sala Cuna. Yo creo que, dadas las cifras de desempleo femenino y los desafíos que tenemos en materia de cuidados, se ha transformado en una causa muy transversal que une a mujeres de distintas visiones”.

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