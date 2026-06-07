Trump busca frenar una escalada y pedirá a Netanyahu evitar una represalia contra Irán

(EFE) – En medio de una nueva tensión entre Israel e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que conversará con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para solicitarle que no ordene una respuesta militar a los recientes ataques iraníes contra territorio israelí.

Según declaraciones entregadas al medio Axios, el mandatario sostuvo que una reacción de Israel podría complicar los esfuerzos diplomáticos que, a su juicio, están próximos a concretarse. “Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque”, afirmó Trump.

El presidente insistió en que las conversaciones con Teherán avanzan hacia una posible solución al conflicto que ya alcanza 100 días de duración. “Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora”, señaló.

Trump también planteó que los acontecimientos recientes no justifican una nueva ofensiva. “Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro”, comentó durante la entrevista telefónica.

Pese a que Irán incumplió el alto el fuego acordado con Estados Unidos en abril al lanzar misiles contra Israel, el mandatario reiteró que mantiene abierta la vía del diálogo. Además, llamó a las autoridades iraníes a retomar las negociaciones para alcanzar una salida al conflicto.

Por otra parte, el presidente estadounidense manifestó su descontento con recientes acciones militares israelíes en Líbano. En una entrevista con Fox News aseguró no estar “contento” con esos bombardeos y sostuvo que los ataques iraníes de este domingo “no ayudarán a las negociaciones”.

Mientras tanto, el Ejército israelí informó haber interceptado todos los misiles lanzados por Irán, los cuales activaron las alarmas antiaéreas durante la noche. En paralelo, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, reaccionó al ataque con un mensaje en redes sociales donde escribió: “Teherán debería arder esta noche”.

Trump advirtió que una represalia podría prolongar indefinidamente la confrontación. “Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años”, afirmó.