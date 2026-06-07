SHOA descarta amenaza de tsunami para las costas de Chile tras sismo de magnitud 8,2 en Filipinas

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que fue descartada la amenaza de tsunami para las costas de Chile luego del sismo de magnitud 8,2 registrado la tarde de este domingo 7 de junio al sur de General Santos, en Filipinas.

Las autoridades señalaron que el evento estaba siendo evaluado por el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y el SHOA, debido a que se trató de un terremoto de gran magnitud ocurrido en la cuenca del Pacífico. El movimiento telúrico se produjo a las 19:37 horas de Chile continental (23:37 UTC).

Tras concluir el proceso de modelación y análisis, el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) determinó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Asimismo, la evaluación realizada por los organismos especializados permitió descartar una amenaza para las costas de Estados Unidos. El sismo, según datos preliminares del PTWC, tuvo una magnitud de 8,2 y se localizó a 49 kilómetros al sur de General Santos, Filipinas.